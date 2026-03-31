Mandos militares italianos informaron: "no son vuelos normales ni logísticos y, por lo tanto, no están incluidos en el tratado con nuestro país"

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Italia sigue los pasos de España y rechaza que una de sus bases militares en Sicilia sea utilizada por los aviones de EEUU implicados en la guerra de Irán. Así lo ha informado el jefe del Estado Mayor de la Defensa italiano, Luciano Portolano, este martes, según ha publicado el periódico Corriere della Sera.

Portolano informó al ministro de Defensa, Guido Crosetto en la toma de una decisión conjunta, que inevitablemente influirá en las relaciones entre Italia y Estados Unidos. El asunto se dilucidó hace días, pero este martes ha sido publicado por los medios italianos.

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El jefe el Estado Mayor de la Defensa Portolano fue informado por los jefes del Estado Mayor de la Fuerza Aérea del plan de vuelo de algunos aviones estadounidenses, que contemplaba aterrizar en la base militar de Sigonella, en Sicilia y luego partir hacia el conflicto bélico que mantiene EEUU en Oriente Medio.

Altos mandos militares italianos explican que estos vuelos no están amparados por el tratado que mantiene EEUU con Italia

Para esto Estados Unidos no solicitó autorización ni consultó con los altos mandos militares italianos. El plan fue comunicado cuando ya los aviones estadounidenses estaban en vuelo. Las comprobaciones iniciales han confirmado que no se trata de vuelos regulares ni logísticos y, por lo tanto, no están amparados por el tratado que mantiene Washington con Italia.

No se solicitó autorización. Esto se debe también a que los aviones incluidos en el plan de vuelo tienen una restricción que les impide aterrizar salvo en casos de emergencia. Portolano, directamente autorizado por el ministro, informó al Comando estadounidense de que no podían aterrizar en la base siciliana de Sigonella al no tener autorización y sin haberlo consultado previamente.

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"Una decisión acertada. No hemos recibido ninguna señal de nuestro supuesto aliado, que en realidad no es un aliado, Estados Unidos, respecto al inicio de esta operación. No hay motivo para adoptar una postura sumisa. Es correcto y apropiado que el uso de las bases no se permita salvo en el marco de los acuerdos que son independientes de la guerra", declaró el eurodiputado italiano, Carlo Calenda a Start en SkyTg24.