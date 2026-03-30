El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, dice que España no va a recibir ningún reproche por su postura.

España cierra su espacio aéreo al vuelo de los aviones que participan en la guerra en Irán

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Este lunes se ha conocido que España tiene cerrado su espacio aéreo a los vuelos de Estados Unidos que participan en la operación lanzada por este país e Israel contra Irán aunque sus aviones estén destacados en otros países europeos. El Gobierno redobla así su pulso contra Trump que tan reseñable está siendo en la prensa internacional.

Pese a ello, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que el Gobierno español trasladó a EE.UU. desde el inicio de la operación militar en Irán que España no autorizaba el uso de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla) ni tampoco la utilización del espacio aéreo español para actuaciones relacionadas con la guerra. Por lo que el cierre del espacio aéreo no parece ser nuevo.

"Desde el primer momento se le trasladó clarísimamente al Ejército americano y a las fuerzas americanas que no se autorizaban las bases ni, por supuesto, tampoco se autorizaba la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán", ha afirmado Robles en declaraciones a los medios a su llegada al Ministerio de Industria donde se está presentado el programa IN+DEF.

La ministra ha insistido en que la posición de España respecto a esa guerra es "muy clara" porque considera que es "profundamente ilegal y profundamente injusta". Algo de lo que el Gobierno no parece esconderse, sino que se usa como arma como se vio con la gorra de Sánchez dirigida directamente a Trump, que ya dirigió sus críticas a nuestros país amenazando a nuestro comercio, algo que no puede hacer al estar nuestro país protegido por la UE y sus acuerdos.

Robles ha reconocido que "evidentemente, las bases están ahí" y se pueden llevar a cabo otras actuaciones, si bien ha recalcado "rotunda y claramente" que España "no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho, ni lo hace ni lo hará la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta".

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Esto dificulta las operaciones de Trump. También afecta a aeronaves militares procedentes de bases de Reino Unido o de Francia. Trastoca algo tan necesario como el repostaje en vuelo a los cazas. La posición de las bases es estratégica y el enfado en su día de Trump ya fue patente. Una amenaza sin repercusión concreta por ahora

Una guerra en contra del derecho internacional según el Gobierno, pero hay algo que no pueden evitar. El despegue de las aeronaves de nuestras bases. Una vez que salen de nuestro espacio aéreo, el control ya no es nuestro. La prohibición no tiene efecto para los aeronaves que no participen en el conflicto. Y en caso de emergencia si se autoriza el tránsito y el aterrizaje de un avión implicado en la guerra.

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De ese modo, la decisión aplicada no supone que aviones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) no estén utilizando las bases de Morón y Rota, dado que las misiones integradas en el convenio bilateral con Washington, entre las cuales están las de apoyo logístico a las tropas de EEUU desplegadas en Europa, continúan con su transcurso.

El cierre del espacio aéreo español a los vuelos militares de Estados Unidos que participan en la operación lanzada por este país e Israel contra Irán no tendrá ninguna afectación a los vuelos comerciales.

Preguntado por si la decisión de cerrar el espacio aéreo puede deteriorar o perjudicar las relaciones con EEUU, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado este lunes que esta decisión forma parte de la postura adoptada por el Gobierno de España de no participar ni contribuir a una guerra iniciada de manera "unilateral" y en contra del Derecho internacional.

Asimismo, ha subrayado que las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones que otras europeas en EEUU y que el objetivo del Gobierno es intentar mejorar las relaciones también a nivel bilateral, entre España y Estados Unidos.

El vicepresidente primero ha explicado que estas relaciones están igual que lo estaban antes de que comenzara esta ofensiva en el Golfo Pérsico. Y ha recalcado que su previsión es que se mantenga así pese a la amenaza que hizo Trump a España de cortar las relaciones comerciales por la negativa del Gobierno a que Washington utilice las bases militares de uso conjunto de Rota y Morón para la guerra en Irán.

Albares apuesta a que España no va a recibir ningún reproche

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado por su parte, en una entrevista con RAC1, que nada indica que España vaya a recibir “cualquier tipo de reproche o de sanción en absoluto”. Además, ha tachado la relación de los dos Estados de “fluida” y ha subrayado que no se plantea “ni como hipótesis” la ruptura de las relaciones con Washington.

Cuerpo ha recordado que los datos de inversión extranjera directa del año 2024, que son “excelentes” ya que “crece más de un 1,5% la inversión extranjera en España”. El ministro ha recordado que el principal inversor extranjero en España es EE UU y también el principal destino de las inversiones de las empresas españolas es el país norteamericano. “De ahí la importancia, por supuesto, de seguir manteniendo y reforzando esta relación”, ha remachado.

En este sentido, el titular de Economía ha explicado que el Ejecutivo está intentando “mejorar las relaciones también a nivel bilateral, España-Estados Unidos, por ejemplo, reforzando en este caso la presencia de instituciones españolas”, que ayudan con las oficinas comerciales y económicas a las empresas a establecerse en territorio estadounidense. Y ha insistido en que desde el Gobierno quieren “reforzar y afianzar esta relación”, al tiempo que ha desvelado que el pasado viernes tuvo una reunión “muy instructiva” con el embajador estadounidense en España. Sobre este punto, ha señalado que hay contactos tanto a nivel técnico como a nivel político “con total normalidad”, aventurando que “va a seguir siendo así”.