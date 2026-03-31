Pete Hegseth ha afirmado que las conversaciones con Irán para un acuerdo que ponga fin a la guerra son reales

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Pete Hegseth es uno de los principales defensores de la ofensiva contra Irán. El secretario de guerra del Gobierno de Donald Trump está en el punto de mira por intentar enriquecerse con este conflicto. Hegseth habría intentado realizar una inversión millonaria en empresas, fabricantes de armas, aviones y sistemas de defensa poco antes del inicio de la ofensiva.

El secretario de Guerra no se ha pronunciado al respecto pero sí que ha dicho que si Irán no acepta un acuerdo, atacarán todavía con mayor intensidad. "Estamos muy cerca de ganar. Los días que vienen serán decisivos. Irán lo sabe y no hay nada que pueda hacer militarmente. Si no acepta el acuerdo, atacaremos incluso con más intensidad", ha resaltado.

"El esfuerzo principal es lograr un acuerdo", sostiene Hegseth

Pete Hegseth ha afirmado este martes que las conversaciones con Irán para un acuerdo que ponga fin a la guerra "son reales" y "ganan fuerza", asegurando que es el "esfuerzo principal" de Estados Unidos, aunque ha lanzado nuevas amenazas bélicas a Teherán y ha vuelto a evitar poner un calendario a la operación militar.

"Son reales. Están en curso. Están activas y, creo, ganando fuerza. Y lo apreciamos", ha afirmado Hegseth. "El esfuerzo principal es lograr un acuerdo. Queremos que ese acuerdo se materialice, si es posible", ha destacado el secretario de Guerra, quien ha recalcado que Washington "prefiere mucho más alcanzar un acuerdo" a continuar la guerra.

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"El presidente Trump no fanfarronea y no se echa atrás", recalca sobre Trump

El Pentágono, según Hegseth, "no quiere tener que hacer más militarmente de lo necesario" pero que "negocia con bombas". "Nuestro trabajo es garantizar que obliguemos a tomar esa decisión. El presidente Trump no fanfarronea y no se echa atrás. Pueden preguntarle a Jamenei", ha indicado. Tras referirse a la nueva cúpula política iraní como "nuevo régimen", le ha instado a ser "más sensata que la anterior", indicando que si se frustra un pacto entonces el Pentágono continuará el conflicto "con aún más intensidad".

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Pero el titular del Pentágono no ha querido entrar en qué plazos se marca Estados Unidos para poner fin a su ofensiva: "No le digas a tu enemigo cuándo estás dispuesto a detenerte, especialmente a un enemigo al que le gusta esconderse en búnkeres, acumular misiles y esperar a que te canses. Así que esa no es una pregunta que vaya a responder ni algo que el presidente haya definido de manera definitiva".

"Será decisión del presidente, y solo del presidente, determinar cuándo se han cumplido esos objetivos y cuándo conviene a los intereses del pueblo estadounidense cerrar ese acuerdo", ha concluido.