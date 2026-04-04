Los últimos misiles iraníes causan graves daños materiales en Tel Aviv y su periferia: Israel denuncia el uso de munición de racimo
El servicio de Emergencias israelí ha indicado que las primeras observaciones coinciden con el uso de munición de racimo
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Tel AvivLos servicios de Emergencia israelíes han constatado importantes daños materiales en una ola de ataques de misiles iraníes en la periferia de Tel Aviv, concretamente en las localidades de Bnei Brak y Ramat Gan, sin que por ahora haya constancia de víctimas mortales, como informa Laura de Chiclana.
El servicio de Emergencias israelí, el Magen David Adom, ha indicado que las primeras observaciones coinciden con el uso de munición de racimo, condenada por el derecho Internacional por su alcance indiscriminado y de uso común en el conflicto en Oriente Próximo, también por parte israelí durante la guerra de Gaza, según organismos internacionales.
Un misil fragmentado que afectó a seis ciudades diferentes
La misma munición ha sido empleada en otros bombardeos ocurridos en las últimas horas en la localidad de Petah Tikva y la propia ciudad de Tel Aviv, donde han sido atendidas cuatro personas por inhalación de humo aunque no han necesitado de hospitalización, recoge el informe de Emergencias publicado por el diario 'Times of Israel'.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) identificaron el ataque y emitieron una alerta con la instrucción de "ingresar a espacios protegidos", mientras que "los sistemas de defensa operaban para interceptar la amenaza".
El Canal 12 de Israel reportó que por la emergencia "se recibieron llamadas desde 17 lugares donde se produjeron los impactos. Entre las ciudades que se recibieron informes de daños se encontraban Tel Aviv, Bnei Brak, Givatayim, Givat Shmuel, Petah Tikva y Rosh HaAyin".
"Se trató de un misil fragmentado que afectó a seis ciudades diferentes, ocasionado un incendio en un piso en Rosh HaAyin, daños en un edificio en Petah Tikva, destrozos también en Tel Aviv", según el sitio web de noticias Ynet.