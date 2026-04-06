Trump vuelva sus obsesiones en su charla con los niños: noticias falsas, Biden y dinero

Donald Trump ha participado hoy en un acto más relajado en la ceremonia del lunes de Pascua.

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Donald Trump ha participado hoy en un acto más relajado en la ceremonia del lunes de Pascua. Lo ha hecho en la Casa Blanca. Y allí ante la prensa se ha podido ver lo que habla Trump con los niños. Y sí, repite sus obsesiones: la primera de ellas es lo que él llama noticias falsas.

A los más pequeños les ha preguntado si les gustan las fake news. Después no ha podido olvidar al hombre que le ganó en las urnas: Joe Biden. A los más pequeños les ha recordado que no podía firmar con su nombre. Y las caras de los niños son un poema. Les dice que firmaba con una máquina.

Y la tercera obsesión del presidente de Estados Unidos, el dinero: les asegura que van a poder ganar hasta 25.000 dólares vendiendo sus autografos en Internet. Y a la pequeña a la que le da su rotulador la alerta: acabas de conseguir mucho dinero. Puro Trump.