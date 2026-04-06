Las incertidumbres y exabruptos de Trump en una guerra de Irán que se complica cada día

David Cacho 06 ABR 2026 - 16:41h.

La pregunta es dónde nos quiere llevar Trump con esta guerra con constantes cambios de opinión y exabruptos.

El piloto del caza F-15 de Estados Unidos derribado en Irán habría sido rescatado tras refugiarse 24 horas en la grieta de una montaña a 2.000 metros de altura

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En las últimas horas ha habido nuevos bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. El tiempo sigue corriendo hacia ese ultimatum que dio Donald Trump para que accedan a sus demandas, que vence el martes por la noche

La pregunta es dónde nos quiere llevar Trump con esta guerra. Sus constantes cambios de opinión, de estrategia y sus, cada vez, más desafortunadas palabras ya casi no sorprenden a nadie.

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El 7 de marzo, una semana después de comenzar el ataque, dijo: "Hemos derrotado a Irán"

Dos días después, afirma que "hay que atacarlos más". Y en la misma jornada, asegura que "la guerra está a punto de terminar y muy bellamente. "Bello" es prácticamente el único adjetivo que usa Trump.

El 14 de marzo Trump pedía ayuda a sus aliados de la OTAN para abrir el Estrecho de Ormuz. "Por favor, ayúdennos".

El día 15 de marzo, el presidente de EEUU reacciona ante la falta de ayudas de unos socios de la OTAN a los que nunca consultó para ir a la guerra de Irán y que aún hoy desconocen los motivos de la misma: "Si no nos ayudan, lo recordaré".

El día 16 de marzo, ante la reacción de los aliados, un presidente airado señala que "no necesitamos la ayuda de naduie. Solo estaba probando a la gente". Pero en el mismo día, lejos de seguir pensando que no necesita a nadie lanza una de las amenazas. "Si la OTAN no nos ayuda, van a lamentar algo muy malo".

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Malo es el segundo adjetivo que más usa Trump.

No contento con eso horas después lanza de nuevo: "Ni queremos ni necesitamos la ayuda de la OTAN".

Y para colmo, dentro de lo que una presidencia representa, la forma de expresarse ayer: "Abrid el puto estrecho, locos cabrones o viviréis un infierno. Alabado sea Alá".

El minotauro está cada vez más desquiciado dentro de su laberinto.

Y mientras Irán sigue aguantando el pulso pese a las bajas de sus líderes y a la inferioridad manifiesta. Los gestos del portavoz de Irán ante la amenaza de Trump son elocuentes. Si atacan objetivos civiles golpearán con mas fuerza y a mayor escala en cualquier punto de la región. Y Estados Unidos muestra las centrales y los puentes donde puede concretarse la amenaza de Trump. De momento Israel ha golpeado hoy con un ataque aereo el yacimiento de gas de South Pars y otro ataque aéreo con misiles antibunker ha golpeado la universidad Tecnológica Sharif en Teherán. Destruyendo centros de investigación y facultades.

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El acuerdo de Pakistán que Trump rechaza

Pakistán pretende frenar esta espiral con un plan de paz que ya han recibido Irán y Estados Unidos. Propone un alto el fuego inmediato y la apertura del Estrecho de Ormuz. Luego un plazo de 15 o 20 días para abrir negociaciones y llegar a un acuerdo que resuelva las causas del conflicto: renuncia de Irán a su programa nuclear a cambio de levantar sanciones y devolverles activos retenidos. Trump ya ha rechazado el alto el fuego de 45 días.

El acuerdo, aún en discusión diplomática, no ha recibido respuesta de las partes. Un nuevo intento de poner fin a la guerra que puede quedar en papel mojado si Trump cumple su amenaza. Su cuenta atrás acaba el martes.