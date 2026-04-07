El Gobierno británico ha decidido prohibir la entrada de Kanye West al país tras sus comentarios antisemitas en redes sociales

Kanye West anuncia por sorpresa su único concierto en España: la fecha y cómo conseguir entradas

Compartir







El Gobierno británico ha prohibido la entrada al país del rapero Kanye West coincidiendo con la polémica por sus declaraciones antisemitas. West tenía previsto actuar en el Wireless Festival de Londres en el mes de julio y el día 30 de ese mes está previsto que ofrezca su primer concierto en España en 20 años en el Riyadh Air Metropolitano.

El artista, actualmente conocido como Ye, solicitó el lunes un permiso para viajar al Reino Unido mediante la Autorización Electrónica de Viaje, que las autoridades británicas han bloqueado, según informaciones de la BBC recogidas por Europa Press. La decisión del Ministerio del Interior de denegar del permiso se basó "en que su presencia no sería beneficiosa para el bien público".

PUEDE INTERESARTE Preventa de entradas del concierto de Kanye West en España: de las quejas por los precios al motivo por el que no hay de pista

La organización del festival ha difundido un comunicado en la red social X en el que informa de su cancelación y la devolución de entradas. "Debido a la prohibición del Ministerio del Interior de entrada a YE en el Reino Unido, el Wireless Festival se ha visto obligado a cancelarse. Todos los poseedores de entradas recibirán un reembolso completo automático", recoge el comunicado.

Tras la polémica desatada por su actuación en Londres ahora cancelada, el artista había expresado su intención de reunirse con la representante de la comunidad judía británica. "He estado siguiendo el debate en torno al Wireless y quiero abordarlo directamente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los comentarios que hizo el artista a través de redes sociales

Mi único objetivo es venir a Londres y ofrecer un espectáculo de cambio aportando unidad, paz y amor a través de mi música", había expresado el artista antes de conocerse la decisión de cancelar el festival en un comunicado en el que apuntaba su deseo de reunirse "con miembros de la comunidad judía del Reino Unido para escucharles". "Sé que las palabras no bastan, tendré que demostrar el cambio con mis acciones. Si estáis dispuestos, aquí estoy", continuaba el comunicado.

En febrero de 2025, el artista publicó en X comentarios antisemitas en el que podía leerse "soy nazi", "adoro a Hitler", "soy racista" o "nunca me disculparé por mis comentarios sobre los judíos". Posteriormente se disculpó también en su perfil de la red social donde publicó haber "terminado con el antisemitismo" y amar a todas las personas. "Dios me perdone por todo el dolor causado, Perdono a todos los que me han causado dolor. Gracias, Dios", continuaba.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La prohibición de entrada al Reino Unido se produce después de varias peticiones de políticos y de la Campaña contra el Antisemitismo que exigían que se prohibiese la entrada al país. El primer ministro, Keir Stamer, llegó a calificar el asunto de "profundamente preocupante" mientras que los principales patrocinadores habían retirado su apoyo al festival.