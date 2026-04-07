La Guardia Revolucionaria ha asegurado que su respuesta hasta ahora ha sido "medida"

Trump amenaza con que "toda una civilización morirá esta noche", a pocas horas del fin de su ultimátum a Irán

Compartir







La guerra en Irán se enquista ante la falta de plan de Donald Trump, que ha ido subiendo el tono de sus amenazas. La Guardia Revolucionaria también ha advertido cuál será la respuesta del régimen, a pocas horas de que expire el ultimátum de la Casa Blanca. Desde Teherán avisan que privarán a Estados Unidos y sus aliados" de "gas y petróleo" durante "años" en caso de que Washington "cruce las líneas rojas" .

Las autoridades iraníes, se meten en el espiral de amenazas en esta jornada 39º de la ofensiva bélica que lanzó Trump el pasado 28 de julio junto al Ejército de Israel.

El Ejército de Israel subraya en un comunicado que "si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, la respuesta irá más allá de la región". "No hemos sido y no seremos los que inician ataques contra objetivos civiles, pero no dudaremos a la hora de responder a la vil agresión contra instalaciones civiles (en Irán)", ha advertido.

"Actuaremos contra la infraestructura de Estados Unidos y sus socios para privar a Estados Unidos y sus aliados del petróleo y el gas de la región durante años", ha manifestado, antes de subrayar que "los socios regionales de Estados Unidos deben saber que hasta la fecha se ha ejercido una gran contención en beneficio de la buena vecindad".

La Guardia Revolucionaria ha hecho hincapié en que por ahora ha tenido "algunas consideraciones" a la hora de responder a la ofensiva con ataques contra intereses estadounidenses en los países vecinos, pero -avisa- que estas podrían ser "retiradas", tal y como ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Los estúpidos líderes de Estados Unidos, que han puesto sus intereses a los pies de los sionistas, no tienen siquiera la capacidad de calcular los importantes bienes con los que cuentan que están al alcance de nuestros guerreros", ha explicado, antes de asegurar que durante las últimas horas ha llevado a cabo ataques contra territorio israelí y un complejo petroquímico de propiedad estadounidense en Arabia Saudí.

Arabia Saudí sigue interceptando decenas de misiles balísticos lanzados por Irán

Arabia Saudí, horas antes, han asegurado que en las últimas horas, han interceptado 11 misiles balísticos y confirmaron el impacto de "fragmentos" de los proyectiles derribados cerca de instalaciones energéticas en el este del país.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Guardia Revolucionaria ha reivindicado un ataque contra un buque que "participaba en una misión para entregar equipamiento militar destinado al régimen israelí" en los alrededores del estrecho de Ormuz, antes de afirmar que la embarcación "usó un puerto" en Emiratos Árabes Unidos (EAU). "La destrucción de este barco es una advertencia a todos los barcos que quieran cooperar de alguna forma con el régimen israelí y con Estados Unidos", ha explicado.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente de la Marina británica, ha afirmado este mismo martes que un carguero ha sido alcanzado por un proyectil cerca de la isla iraní de Kish, en el golfo Pérsico, un suceso que se habría saldado sin víctimas.