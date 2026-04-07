El convoy era un tren de alta velocidad que circulaba entre Dunkerque y París con 243 pasajeros

El tren impactó contra el remolque de un camión que atravesaba las vías

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FranciaEl maquinista de un tren de alta velocidad (TGV) ha muerto este martes y al menos ocho personas han resultado heridas tras chocar el convoy contra un camión en un paso a nivel en la línea entre las ciudades de Béthune y Lens al norte de Francia, indicaron los bomberos a la emisora Ici Nord.

El periódico La Voix du Nord precisó que el siniestro se produjo hacia las 7.00 de la mañana en el paso a nivel de Mazingarbe, en el municipio de Bully les Mines, en un TGV que circulaba entre Dunkerque y París con 243 pasajeros.

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El tren impactó contra el remolque de un camión

El tren impactó contra el remolque de un camión que atravesaba las vías. El conductor del convoy perdió la vida y también resultaron heridos siete de los pasajeros, así como el chófer del camión.

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El servicio de trenes regionales (TER) de la región Hauts de France indicó en sus redes sociales que como consecuencia del siniestro se ha interrumpido el tráfico entre Béthune y Lens hasta el final de la jornada y que también se ha cortado la alimentación eléctrica en los ejes Lille-Béthune, Lille-Lens y Lille-Douai.

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El ministro francés de Transportes, Philippe Tabarot, anunció en un mensaje en sus redes sociales que iba a desplazarse hasta el lugar del accidente -del que no dio precisiones sobre su magnitud- junto al consejero delegado de la compañía ferroviaria estatal SNCF, Jean Castex.