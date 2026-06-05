Una estudiante de enfermería atendió a los cinco policías muertos en el accidente de Elgoibar: "Estuvieron acompañados en los últimos momentos"

La historia de Fermín, Jesús, Miguel, Miguel Antonio y Juan, los agentes forales fallecidos en el accidente de Elgoibar

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ElgoibarContinúa la conmoción en Navarra y en Elgoibar, Guipúzcoa, tras la trágica muerte de los cinco policías forales que han fallecido este miércoles en un accidente de tráfico en el municipio guipuzcoano. Los cinco fallecidos compartían destino en la División de Intervención del cuerpo policial y fallecían tras sufrir un brutal choque contra un camión cisterna en la autopista AP-8.

Familiares, amigos y compañeros de profesión se encuentran rotos tras el trágico accidente mortal. Los que tampoco consiguen recuperarse del shock son los testigos presenciales y las personas que atendieron al único herido, el conductor del camión cisterna, y a los fallecidos. Una de ellas es una estudiante de enfermería que ha concedido una entrevista al medio de comunicación 'El Correo' en la que ha querido mandar un mensaje tranquilizador a las familias de los agentes fallecidos.

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"Las familias sepan que las víctimas estuvieron acompañadas en esos últimos momentos", revela la estudiante de enfermería

Según ha revelado esta joven en su conversación con el medio de comunicación anteriormente citado, ella misma iba montada como pasajera en un autobús que consiguió frenar en el momento del accidente: "Iba leyendo los apuntes y notamos un frenazo muy grande. Todo comenzó a caerse al suelo hasta que el autobús se detuvo. Si no es por la chófer algo nos habría pasado, creo que vio venir lo que iba a suceder. Algunas piezas golpearon la luna delantera, pero logró detener el autobús".

Tan solo unos segundos después de que se produjese el frenazo, una mujer subió hasta el autobús y pidió ayuda a cualquier sanitario que se encontrase en el interior. Fue en ese momento cuando la estudiante de enfermería no se lo pensó y decidió actuar: "Era la única sanitaria o estudiante que viajaba en el autobús. No me lo pensé, bajé, vi la furgoneta y fui corriendo hacia ella".

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"Nunca me había encontrado nada así, el accidente era muy grave y poco se podía hacer. Pero bajé del autobús a ayudar por instinto. Algunas puertas habían volado... y los cinco estaban dentro del vehículo con sus cinturones de seguridad", explica en su entrevista con 'El Correo' .

"Me preguntaban si se podía hacer algo. Me acerqué a ellos. Uno seguía con pulso. Me quedé a su lado dándole la mano y hablándole hasta que llegaron las asistencias... mucho más no podía hacer", cuenta con su voz quebrada al medio de comunicación.

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Por último, la estudiante de enfermería ha querido mandar un mensaje tranquilizador a la familia de los agentes fallecidos: "Lo que quiero es que las familias sepan que las víctimas estuvieron acompañadas en esos últimos momentos y que se fueron sin sufrir".

El cuerpo de Policía Foral, "muy tocado"

Por su parte, el jefe de la Policía Foral, Iván Ortuerta, ha asegurado este jueves que la muerte de los cinco agentes es un "golpe muy duro" que va a costar digerir ya que todos ellos eran "perfiles personales y profesionales muy queridos por toda la organización".

De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al tanatorio en el que se velan los cuerpos de Fermín Sola, comisario, jefe de la División de Intervención; Jesús María Vidaurreta, subinspector, jefe del Grupo Operativo de Intervención-GOI 4; Miguel Crespo, agente del Grupo de Intervenciones Especiales (GIE); Juan Martín Domínguez, agente del Grupo Operativo de Apoyo al Mando (GOAM), de la División de Intervención; y Miguel Antonio D´Entremont, agente del GIE.

"El cuerpo está muy tocado, eran personas de mucha valía personal y profesionalmente", ha sostenido el jefe de la Policía Foral, quien ha reconocido que las "unidades de intervención en las que han desarrollado su labor profesional están especialmente tocadas".

Previamente, Ortueta, junto con otros mandos y agentes de la Policía Foral, han asistido en el Parlamento de Navarra a la lectura de una declaración institucional en recuerdo de los agentes fallecidos y a un minuto de silencio en su memoria.

Homenaje a los agentes fallecidos en el accidente de tráfico

En la Cámara navarra donde se han vivido momentos emotivos de pésame y abrazos entre compañeros y entre policías y autoridades.

Allí ha señalado igualmente que están "tratando de pasar este trance tan duro" apoyando a las familias y a los compañeros al tiempo que ha agradecido la "infinidad" de muestras de apoyo, afecto y cariño que están recibiendo de todas las instituciones públicas del Estado y de Navarra, así como de cuerpos autonómicos y de la sociedad civil.

Son "muestras de afecto muy amplias a las que poco a poco iremos intentando dar respuesta porque ahora nos estamos centrando en apoyar a las familias en cualquier cosa que podamos ayudarles y necesiten y ir asumiendo el interiorizando la perdida".

El funeral a los agentes fallecidos

Los cuerpos de los fallecidos, tras los trámites realizados en el País Vasco, llegaron a Navarra durante la noche del miércoles 3 de junio, escoltados por sus compañeros de la Policía Foral.

Este viernes por la tarde se celebrará un funeral conjunto en la Catedral de la capital navarra y previsiblemente la próxima semana tendrá lugar un homenaje civil.