"Según el Derecho Internacional, atacar deliberadamente a civiles e infraestructura civil constituye un crimen de guerra".

La Casa Blanca niega que Trump esté sopesando la posibilidad de utilizar armas nucleares en Irán

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El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha condenado este martes la "retórica incendiaria" en el marco de la guerra contra Irán después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya amenazado con la muerte de "toda una civilización" a pocas horas del fin del ultimátum para llegar a un acuerdo.

"Deploro la retórica incendiaria que se ha desatado en la guerra de Oriente Próximo durante las últimas semanas por todas las partes, incluidas las recientes amenazas de aniquilar a toda una civilización y atacar la infraestructura civil. Esto es repugnante. Llevar a cabo tales amenazas constituye uno de los crímenes internacionales más graves", ha señalado en un comunicado.

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Turk ha afirmado que "las amenazas" para "sembrar el miedo y el terror entre la población civil son inaceptables", instando a la comunidad internacional a adoptar "medidas urgentes" para reducir la tensión y contribuir a proteger la vida de todos los civiles".

"Según el Derecho Internacional, atacar deliberadamente a civiles e infraestructura civil constituye un crimen de guerra. Quienes sean responsables de crímenes internacionales deben rendir cuentas ante un tribunal competente", ha zanjado.

Sus palabras se producen después de que el inquilino de la Casa Blanca amenazara con poner fin a "toda una civilización" esta noche en plena ofensiva junto a Israel contra el país asiático y adelantar que en las próximas horas se vivirá "uno de los momentos más importantes" en la historia mundial. "Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver", ha dicho en un mensaje en redes sociales. "No quiero que eso pase, pero probablemente lo hará. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda pasar algo revolucionariamente maravilloso. ¿Quién sabe?", ha agregado.