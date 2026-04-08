David Cacho 08 ABR 2026 - 15:25h.

El líder supremo iraní, Mojatba Jamenei, dirigió las negociaciones, presionado por China

Pedro Sánchez considera una "buena noticia" el alto el fuego EEUU-Irán y pide "defender la diplomacia" sin olvidar los daños de la guerra

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Donald Trump anunció apenas unas horas antes de que se cumpliese el ultimátum a Irán una tregua de dos semanas, suspendiendo durante este tiempo los bombardeos contra Irán. Todo ello, con la condición de que las autoridades iraníes abran el estrecho de Ormuz.

Mientras Trump amenazaba con la aniquilación total del pueblo iraní, existían indicios de un impulso diplomático entre bastidores, aunque incluso fuentes cercanas a Trump no sabían qué resultado esperar hasta que se anunció el alto el fuego, tal y como informa el medio 'Axios'.

Las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio y los funcionarios del Pentágono dedicaron esas últimas horas a prepararse para una campaña de bombardeos masivos contra la infraestructura iraní. "No teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Fue una locura", declaró un funcionario de defensa.

"Ha sido una situación salvaje"

El citado medio estadounidense deja algunos detalles como interesantes. Irán tiene a su líder supremo, Mojatba Jamenei vivo y operativo, no inconsciente como decía Estados Unidos, aunque sí muy escondido. Él mismo dirigió las negociaciones, presionado por China. Trump, por su parte, tenía a Netanyahu empujando para seguir atacando. Finalmente no lo logró.

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El gran mediador ha sido Pakistán, el país que más depende del petróleo que atraviesa el estrecho de Ormuz. Sorprende también el círculo cerrado que ha negociado en Estados Unidos. Son Trump, su vicepresidente J.D. Vance y su amigo y negociador para todo, Steve Witkoff. El Pentágono, que lo tenía todo preparado para atacar cientos de infraestructuras civiles, no tuvo ni idea hasta el último minuto. "Ha sido salvaje", ha dicho una de las fuentes.

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Finalmente, la gran amenaza de Trump de aniquilar a toda una civilización en horas, lo dijo cuando el acuerdo ya estaba encarrilado. Más bien era una baza política que exhibir como trofeo para hacer ver que se había logrado un acuerdo gracias a amenazas como esa.