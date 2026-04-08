Esperanza Calvo 08 ABR 2026 - 16:47h.

Irán vende la tregua como una “derrota innegable, histórica y aplastante” del enemigo americano.

Cómo se pactó la tregua entre Irán y EEUU: "Trump amenazó con aniquilar a la población iraní cuando el acuerdo ya estaba encarrilado"

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Madrugada en Irán y miles de adeptos al régimen llenaban las calles. Los habían amenazado con su exterminio como civilización y, aun así, allí seguían, dispuestos a resistir hasta el final. No hizo falta. A 90 minutos de que expirase el plazo, Donald Trump desactivaba su propia bomba anunciando un alto al fuego bilateral: Estados Unidos accede a suspender los bombardeos siempre que Irán acepte la apertura completa e inmediata del estrecho de Ormuz. El Trump Always Chickens Out (Trump siempre 'se raja') se vuelve a poner a prueba con su ultimátum fallido contra Irán.

En Irán estalló la euforia. Allí se enteraron a través de la televisión oficial, que vendía el acuerdo a su manera: el enemigo había sufrido una “derrota innegable, histórica y aplastante”. También aseguraban que Estados Unidos había aceptado un plan de diez puntos propuesto por Irán. La realidad es que esos puntos se negociarán en las próximas dos semanas y quedan demasiadas incógnitas por despejar: esos 400 kilos de uranio enriquecido, el principal argumento de la guerra, siguen en manos de Irán.

Ormuz estará abierto mientras se negocia y esa será la principal baza de Teherán: la guerra les ha hecho mucho daño, pero también les ha permitido mostrar su enorme poder para desestabilizar el mercado internacional de hidrocarburos. Además, Irán exige máximos, como compensaciones económicas o la retirada de las bases estadounidenses del Golfo. Kuwait y Emiratos Árabes han denunciado nuevos ataques esta misma mañana. Irán también: una de sus refinerías acaba de ser bombardeada.

El vicepresidente Vance reconoce la fragilidad del alto al fuego, aunque también le concede este logro al enemigo. “El presidente me dijo anoche que los iraníes son mejores negociadores que guerreros” ha dicho. Su nombre suena fuerte para liderar las negociaciones en Pakistán.