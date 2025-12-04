India Hicks, la ahijada del rey Carlos III, ha revelado que ha sido diagnosticada de un cáncer de piel y que se ha sometido a un innovador tratamiento

India Hicks, ahijada del rey Carlos III, ha compartido el último diagnóstico médico que ha recibido. Según ha desvelado la diseñadora, escritora, empresaria y exmodelo británica, su equipo médico le diagnosticaba hace unas semanas un cáncer de piel por el que ha tenido que ser sometida a un innovador tratamiento.

En una charla y en un comunicado emitido a la revista 'People', la ahijada del rey Carlos III ha confirmado que, hace unas semanas, recibió unos resultados médicos que no eran lo que ella esperaban: "Han llegado los resultados de una reciente operación de cáncer de piel, y la noticia era... no es lo ideal".

El cáncer de piel que padece la ahijada del rey Carlos III de Inglaterra

Al parecer, los médicos habrían encontrado "una zona de cáncer preocupante en la parte baja de la pantorrilla" de India Hicks.

Según las palabras de la ahijada del rey de Inglaterra, ella misma ha necesitado tiempo para procesar la información y el diagnóstico de su cáncer de piel: "Reaccioné como la mayoría de la gente: una extraña mezcla de calma practica y un poco de terror privado. Te dices a ti mismo que estás bien, haces té, respondes correos, todo mientras una pequeña voz interna susurra, ¿y si es peor de lo que pensamos?".

No obstante, la diseñadora y escritora británica ha querido dejar claro que, a pesar de este varapalo recibido tras el diagnóstico de su cáncer de piel, se ha sometido a un tratamiento médico innovador de la forma más positiva: "No es una escena de película dramática".

Un innovador tratamiento que retira capa por capa la piel dañada por el cáncer

Hace tan solo unas semanas, India Hicks trasladaba desde Bahamas, donde se encuentra su domicilio, hasta Miami donde comenzaba su nuevo tratamiento médico.

Según su relato, la ahijada de Carlos III ha iniciado procedimiento basado en un método quirúrgico con el que se intenta eliminar la piel cancerosa detectada capa por capa hasta que no quedan células dañadas.

"El procedimiento en sí fue solo relativamente incómodo. Te sientas allí con una incisión abierta en la pierna mientras llevan el tejido al laboratorio de patología. Y luego viene la parte más difícil: esperar", recordaba India Hicks en su entrevista con 'People'.

Finalmente, India Hicks ha compartido que, tras someterse a este tratamiento en Miami, recibió buenas noticias de su equipo médico: "Esta vez, tuve suerte". Tras analizar las pruebas, la diseñadora británica pudo regresar hasta su vivienda de Bahamas donde celebró el Día de Acción de Gracias junto a su marido y a sus cinco hijos.