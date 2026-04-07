Claudia Barraso 07 ABR 2026 - 18:24h.

Una pareja celebran su boda en el hospital, horas antes de que el novio se sometiese a un trasplante de corazón

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Una pareja decidió casarse en el hospital horas antes que de el hombre se sometiese a un trasplante de corazón que le acabó salvando la vida. Se llama Adam Carnes, tiene 44 años y ha vivido con una insuficiencia cardíaca desde los 20 años.

Su estado de salud empeoró en enero y el trasplante era la única opción que le quedaba. Pero por suerte, apareció un corazón compatible con él, justo en el momento en el que se iba a casar con su pareja. En una entrevista para el medio de Boston ‘WCVB’ explicó que los médicos le dijeron pocos días antes de su boda que habían encontrado un corazón para él. “Bueno vais a tener que buscar otro plan para vuestra boda porque la buena noticia es que hemos encontrado un corazón”.

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De un día para otro iba a tener que entrar al quirófano para realizar esta delicada operación, justo el día en el que se iba a celebrar su boda. Su pareja, Salem, confesó que al escuchar la noticia se quedó “boquiabierta”, ya que las posibilidades de encontrar un donante eran muy difíciles. En Estados Unidos hay una lista de espera de más de 100.000 personas, según recogen los datos de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (SIG). Además, de media mueren 13 personas cada día en esa espera.

Suspender la boda no era una opción para ellos, por lo que decidieron adelantarla y casarse en el mismo hospital donde unas horas después le operarían. Todos los sanitarios del ‘Tufts Medical Center de Boston’ se unieron para conseguir que la boda se celebrase a tiempo. Una enfermera titulada fue la que ordenó la boda y también consiguieron un fotógrafo experto para sacarles las imágenes de la ceremonia.

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Así fue la boda y la operación

En varias horas el personal y los trabajadores convirtieron la sala de preoperatorio en un lugar improvisado para la boda. Decoraron el espacio con todo lo adecuado para una ceremonia de lo más romántica e incluso organizaron un vestidor y un espacio para que el novio se puede vestir y sentirse más animado antes de dos de los momentos más importantes de su vida: la operación y su boda.

“Cuando vi todo decorado pensé que todo era increíble. Teníamos hasta altavoces para poder reproducir música. Realmente todos se esforzaron para hacerlo personal”, explicaba Adam. Además, su mujer confesó que los amigos del novio se cambiaron en el aparcamiento. La pareja se dio el ‘sí quiero’ delante de los sanitarios que después iban a entrar en el quirófano para operarle.

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Por la mañana, Carnes se sometió a la operación que fue todo un éxito y el recién casado pudo volver a su casa donde sigue recuperándose. Aunque no han podido celebrar la luna de miel, los novios celebran que Adam pueda estar en su casa recuperándose y celebrando la segunda oportunidad que le ha dado la vida.