La princesa heredera de Noruega ha decidido conceder una entrevista para dar su versión de los hechos sobre su relación con el delincuente sexual

Lo que dicen los papeles de Epstein sobre los 'royals': de los mails de la princesa Mette-Marit a la cena con el rey Juan Carlos

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La familia real de Noruega atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. En el centro de la polémica se encuentra la princesa heredera Mette-Marit, quien este viernes, 20 de marzo, ha concendido una entrevista a la cadena 'NRK' para aclarar tanto su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein como la situación a la que se enfrenta ahora.

A principios del pasado mes de febrero, salió a la luz que la esposa de Haakon de Noruega mantuvo una relación cordial con Epstein. Los papeles difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la trama del delincuente sexual muestran que mantuvieron contacto entre 2011 y 2014, años después de que el magnate ya hubiera sido condenado en Florida y más de 20 años después de que la princesa contrajera matrimonio con el heredero al trono.

Mette-Marit aparece más de 1.000 veces en los correos electrónicos. La propia princesa emitió un comunicado en el que describió su relación con Epstein como "simplemente vergonzosa".

Pese a que la princesa ya se pronunció al respecto, las críticas todavía rodean a la Corona noruega. Por eso, ha decidido volver a hablar sobre Epstein.

"Me siento tan manipulada. Y cuando te manipulan, una no se da cuenta al principio. Te va llegando información en momentos distintos. Creo que ahora me doy cuenta de hasta qué punto me manipularon. Está claro que lleva tiempo procesarlo, pero hubo una serie de hechos que hicieron que pensase que algo no estaba bien", ha manifestado.

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Asimismo, ha deseado "no haberlo conocido nunca" y declarado que "es muy importante para mí asumir la responsabilidad por no revisar su pasado de forma más detallada y por ser tan manipulada y engañada como lo fui". Sin embargo, ha destacado que también es importante dejar claro "que nadie me tiene que tener lástima, sino a todas las víctimas que sufrieron los duros ataques y merecen justicia".

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Su relación con Jeffrey Epstein y los correos

La nuera de los reyes Harald y Sonia de Noruega ha querido dejar claro que su vínculo con Epstein nunca fue más allá de una amistad. "Fue una relación de amistad. Era amigo de un amigo mío, ante todo. Si la pregunta es si la relación era de otro tipo, la respuesta es no", ha apostillado.

Según ha indicado, conoció a Epstein en 2011 a través de personas de su entorno profesional cuando trabajaba en iniciativas relacionadas con el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida. Se trataba, de acuerdo a su versión, de contactos de confianza vinculados al ámbito sanitario y a organizaciones internacionales.

La entrevista también ha abordado un correo electrónico de hace 15 años en el que la princesa reconocía haber buscado información sobre Epstein en internet y haber encontrado resultados que no eran de su agrado. En aquel mensaje, le comentó que lo que había visto "no tenía buena pinta".

Ahora, ha aseverado: "No recuerdo lo que encontré, fue hace 15 años. Pero no sabía que era un delincuente sexual o un agresor".

La incómoda visita a la mansión de Palm Beach

Uno de los episodios más delicados que ha tratado ha sido su estancia en 2013 en la residencia de Epstein en Palm Beach. Tal y como ha explicado, aceptó la invitación porque, en ese momento, se la habían prestado a un amigo común.

Durante esa visita, ha subrayado que "todas las personas que he conocido con Epstein han sido siempre adultos" y que "nunca he visto nada ilegal", aunque sí vivió una situación de lo más incómoda: "Se comportó de un modo que no me gustó y me puso en una situación que me hizo sentir tan insegura que llamé a Haakon".

Después de aquello, decidió cortar el contacto con el magnate. "Creo que fue porque era tan manipulador que se aprovechó de que teníamos un amigo común y que tengo buena fe. Pero decidí cortar el contacto y fue por episodios como ése", ha señalado.

La postura del príncipe Haakon

Por su parte, el príncipe Haakon ha confirmado que conocía la relación social entre su esposa y Epstein y que nunca fue un secreto dentro del matrimonio.

"Sabía que se conocían y se habían encontrado en Estados Unidos. Lo conocí en unas vacaciones familiares. No era un secreto entre nosotros", ha comentado.

Sus declaraciones buscaban reforzar la idea de transparencia dentro de la familia real respecto a este asunto.

La enfermedad de Mette-Marit y el juicio de su hijo Marius

Cabe recordar que la princesa todavía sufre varios problemas de salud debido a la fibrosis pulmonar crónica que padece desde hace años, una enfermedad que ha reducido en gran medida su agenda oficial.

"Convivo con una grave enfermedad que me influye en el día a día. Es la que decide si puedo cumplir mi rol o no", ha explicado.

No es el único problema al que se enfrenta. También al caso judicial de su hijo, Marius Borg, fruto de un matrimonio anterior al príncipe Haakon.

El joven de 29 años está acusado de 40 cargos, entre ellos cuatro por violación, y la Fiscalía noruega ya ha pedido una pena de cárcel de siete años y siete meses. En las próximas semanas se conocerá el veredicto del juez.