Ambos dirigentes han discutido la reapertura "lo antes posible" de este paso clave para el comercio mundial en una conversación telefónica

Donald Trump se burla del primer ministro británico, Keir Starmer, en un vídeo que publica en su red social

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El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha abordado este jueves con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la necesidad de un "plan práctico" para la reanudación del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

Ambos dirigentes han discutido la reapertura "lo antes posible" de este paso clave para el comercio mundial en una conversación telefónica mientras Starmer se encuentra en Qatar, en el marco de una gira por países de Oriente Próximo para abordar los esfuerzos diplomáticos que pongan fin a la guerra desatada hace más de un mes.

En este sentido, han coincidido en que "ahora que hay un alto el fuego en vigor y un acuerdo para abrir el estrecho, nos encontramos en la siguiente fase para alcanzar una solución", según recoge el Gobierno británico en un comunicado.

"El primer ministro expuso el contenido de sus conversaciones con los líderes del Golfo y los responsables militares de la región sobre la necesidad de restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, así como los esfuerzos de Reino Unido por reunir a los socios para acordar un plan viable", concluye la nota de Londres.

La respuesta de Irán

La Guardia Revolucionaria Iraní ha instado este jueves a "todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz" a que sigan "rutas alternativas", una de entrada y otra de salida sugeridas por su propia Armada, para así evitar las posibles minas antibuque en la zona principal de este paso que une los golfos Pérsico y de Omán.

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Un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donad Trump, aceptase el plan de 10 puntos presentado por Teherán y comenzase un alto al fuego de dos semanas que los analistas califican de frágil. Desde el Ejército del régimen iraní han instado a los barcos a usar "rutas alternativas para el tránsito por el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso", ante "la posible presencia de diversas minas antibuque" en la principal zona de paso.