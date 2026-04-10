El sector aéreo europeo sufrirá escasez de combustible en tres semanas si no se reabre el estrecho de Ormuz

La UE podría enfrentar una escasez de combustible para aviones en semanas si continúa el cierre del estrecho de Ormuz

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El sector aéreo de la Unión Europea sufrirá una escasez generalizada de combustible para aviones si no se reanuda el tránsito por el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra el país, en las próximas tres semanas, según las estimaciones de la división europea del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

El director general de ACI Europe, Olivier Jankovac, ha emitido una carta al comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, y al de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, para trasladarles su preocupación por la disponibilidad de combustible y la necesidad de que la UE actúe de forma proactiva.

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Medidas urgentes ante una posible crisis energética

En el escrito, adelantado por Financial Times, Jankovac subraya que es “fundamental” que la Comisión Europea realice un mapeo, evaluación y seguimiento de la producción y disponibilidad de combustible de aviación.

Este análisis debería aclarar la disponibilidad actual y futura, identificar fuentes alternativas de importación, proponer medidas para aumentar la producción y el refinado, y evaluar tanto las amenazas a los flujos intracomunitarios como los niveles de reservas.

La misiva también plantea la necesidad de una intervención política directa, advirtiendo de que “confiar únicamente en las fuerzas del mercado” no es una opción. Entre las propuestas, se incluye suspender temporalmente restricciones normativas, impulsar la compra colectiva de combustible y obligar a las refinerías a garantizar la producción.

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Oportunidad para el SAF

Por otro lado, ACI considera que esta crisis puede ser una oportunidad para impulsar el combustible sostenible de aviación (SAF) dentro de la Unión Europea.

Jankovac defiende que el apoyo al SAF está ligado a la autonomía estratégica, y propone que los productores destinen parte de sus beneficios a financiar su desarrollo.

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Finalmente, advierte de la reducida capacidad de refino de la UE y su alta dependencia de importaciones, insistiendo en que esta situación debe abordarse de forma prioritaria.