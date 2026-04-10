Esperanza Calvo 10 ABR 2026 - 16:51h.

El Ejército de Israel mantiene su intención de seguir bombardean el Líbano, pese a la presión de Donald Trump para que modere los ataques

¿Quiénes se sentarán en la mesa de negociaciones entre EEUU e Irán en Pakistán a partir de este sábado?

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En el Líbano han enterrado este viernes a las más de 300 víctimas de los bombardeos israelíes del miércoles, un ataque masivo ejecutado en apenas diez minutos, a pesar de conocer que se estaba gestando una tregua con Irán.

La magnitud del ataque ha provocado incluso que Donald Trump pidiera al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “moderación” y mantener un perfil bajo mientras duren los contactos diplomáticos.

“Más les vale que no lo hagan”

Netanyahu afirmó anoche que está dispuesto a abrir un proceso negociador con el Gobierno libanés para abordar el desarme de Hezbolá. Sin embargo, sobre el terreno no hay señales de desescalada. El jefe del Estado Mayor israelí ha dejado claro que no habrá alto el fuego y que las operaciones militares continuarán.

El otro foco crítico es el estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo avanza con extrema lentitud. Trump ha insinuado que Irán podría estar cobrando tasas a los buques que cruzan la zona, advirtiendo públicamente: “Más les vale que no lo hagan”.

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En paralelo, Estados Unidos e Irán han enviado a Pakistán delegaciones negociadoras de máximo nivel político. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ya viaja hacia Islamabad, donde ha asegurado que Washington está dispuesto a “extender la mano” si Teherán acude con voluntad real de acuerdo. Por parte iraní, encabezará la delegación Mohammed Galibaf, presidente del Parlamento y figura de peso dentro del régimen.

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La capital paquistaní, habitualmente bulliciosa, amaneció hoy bajo una calma tensa, consciente de la trascendencia de estas conversaciones. La presión internacional es máxima: ambas delegaciones se verán las caras para intentar avanzar hacia un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, un objetivo de enorme complejidad en un momento en el que la región vive uno de sus episodios más delicados de los últimos años.