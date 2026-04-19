El régimen islamista utiliza la inteligencia artificial para marcar el relato a ritmo de rap y de los populares LEGO daneses

El Estrecho de Ormuz sigue cerrado a la espera de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán: Trump afirma que se producirán el martes

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La propaganda juega un papel muy importante en las guerras porque influye en la opinión pública. Y la que se está realizando en las redes sociales está cogiendo otra dimensión. El régimen islamista utiliza la inteligencia artificial para marcar el relato a ritmo de rap y de los populares LEGO daneses.

Crean películas de animación con IA que replican las embajadas y los consulados iraníes. En ellas se caricaturiza a Donald Trump como un tirano encadenado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El presidente estadounidense aparece asediado por los precios del petróleo por las consecuencias del bloqueo del Estrecho de Ormuz.

Trump no responde al bombardeo de vídeos que acumulan millones de reproducciones

En estas películas animadas, Trump es atacado con un río de sangre por los archivos de Jeffrey Epstein y el cebo de Netanyahu para que continúe con la guerra de Irán. Se ridiculiza al alto mandatario mientras que él se muestra en redes sociales como Jesucristo a través de la cuenta oficial de la Casa Blanca, donde pone el foco en la bajada de impuestos que ha conseguido.

De momento, Trump no ha respondido al bombardeo de vídeos virales que está haciendo Irán y que ya suman millones de reproducciones. Con un lenguaje occidentado y moderno, el régimen de los ayatolás muestra la peor cara del alto mandatario mientras el magnate rebaja la tensión con su particular propaganda.