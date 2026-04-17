Zapatero urge a movilizarse contra la guerra en Irán: "Es la hora de la paz"
José Luis Rodríguez Zapatero llama a la unidad progresista y a la paz ante los conflictos internacionales y defiende la igualdad como eje clave
Pedro Sánchez quería tener una reunión con María Corina Machado, pero ella considera "que no era oportuno"
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha urgido este viernes a movilizarse contra la guerra en Irán y en favor de la “concordia” y la cooperación internacional: “Es la hora de la paz”.
Así se ha pronunciado durante su intervención en el foro Global Progressive Mobilisation, celebrado en Barcelona y que reúne a más de 3.000 participantes de distintos países.
Llamamiento a la unidad progresista
Zapatero ha apelado a la unidad de los progresistas para defender la igualdad y la justicia: “Como cuando luchábamos por la democracia o por el fin de la guerra en Vietnam o Irak. Más fuerte aún, ahora”.
El expresidente se ha referido a distintos conflictos internacionales, como la situación en Oriente Medio, la “innombrable acción de Israel en Gaza” y la guerra de Rusia contra Ucrania.
“Los que no denuncian la muerte de civiles inocentes (…) tienen perdido el futuro”, ha advertido.
“Más internacionalismo” ante un momento clave
En su intervención, ha defendido la necesidad de “más internacionalismo”, reclamando una mayor cooperación entre países y movimientos progresistas.
“Más unión de todos los progresistas de todos los continentes. Determinación y coraje”, ha insistido.
Asimismo, ha destacado la relevancia del encuentro, al que ha calificado como una de las citas más importantes del momento: “Nos estamos jugando qué siglo XXI queremos”.
El expresidente ha subrayado que la igualdad de género es una “palanca transformadora” de la sociedad y ha advertido de que quienes la combaten suelen ser también quienes menos valoran la democracia.
Ana Redondo: “El reto es incorporar a los hombres”
En la misma mesa ha participado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha defendido la creación de una “gran alianza feminista” con países como Brasil, México o Paraguay.
La ministra ha destacado el consenso en España frente a la violencia machista, aunque ha criticado que la extrema derecha intente “banalizar” estas políticas. Para Redondo, el siguiente paso es claro: “El reto es incorporar a los hombres”.
“Muchos ya son feministas, pero otros aún tienen reticencias y dudas. Tenemos que ser capaces de conquistar sus corazones”, ha señalado.
Voces internacionales y crítica a la extrema derecha
En el panel también han participado figuras internacionales como Janja Lula da Silva, quien ha alertado de que la extrema derecha “no tiene interés en defender la vida de las mujeres”.
Desde Nueva York, Ana Maria Archila ha trasladado el apoyo del alcalde Zohran Mamdani, cuya elección ha calificado como un “soplo de aire fresco” en el contexto político estadounidense.
Para cerrar su intervención, Zapatero compartió una anécdota sobre Luiz Inácio Lula da Silva, a quien visitó tras su salida de prisión.Según relató, lo primero que le confesó el dirigente brasileño fue que estaba “enamorado” de su actual esposa.
“Me pareció entrañable. Lo primero que hace un hombre tan ilustre cuando sale de la cárcel es decir que está enamorado”, concluyó.