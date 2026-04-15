El lunes, Netayanhu ya felicitó a Magyar por su triunfo, no sin antes agradecer a su "querido amigo" Orbán por haberse mantenido "firme" del lado de Israel

Europa respira aliviada por el triunfo de Magyard en Hungría: "Aleja el acercamiento entre Budapest y Moscú"

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El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y quien próximamente será su homólogo húngaro, Péter Magyar, han mantenido este miércoles una "cálida conversación" telefónica, que ha servido para conocerse y en la que ambos han remarcado su interés por ahondar en los lazos entre sus respectivos países.

Netanyahu ha subrayado en un comunicado que Magyar ha expresado su deseo de que Hungría e Israel continúan estrechando relaciones y de que le ha invitado a participar en los festejos por el 70 aniversario de la Revolución Húngara, que conmemora la caída del gobierno afín a la Unión Soviética.

Una invitación que Netanyahu ha aceptado. A su vez, ha propuesto a Magyar celebrar una reunión intergubernamental en Jerusalén y ha trasladado su deseo de seguir durante este nueva etapa con la cordial relación que le unió a Hungría durante la era de Viktor Orbán.

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El partido conservador Tisza (Respeto y Libertad) de Magyar se impuso este domingo con más del 52% de los votos a Fidesz, de Viktor Orbán, poniendo punto y final a 16 años de mandato, en el que actuó como socio del Gobierno israelí.

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El lunes, Netayanhu ya felicitó a Magyar por su triunfo, no sin antes agradecer a su "querido amigo" Orbán por haberse mantenido "firme" del lado de Israel "ante la injusta difamación internacional".

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Orbán recibió a Netanyahu en Budapest en abril de 2025 desafiando la orden de arresto que el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió contra el por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en la Franja de Gaza.

La prensa ha tildado a Magyar, que está divorciado y tiene tres hijos, como el «candidato de teflón» ya que todos los ataques políticos de Orbán y su entorno le resbalan.

El mensaje más importante del líder opositor durante la campaña electoral que le dio una arrolladora victoria frente a Orban fue la promesa de poner fin al régimen "más corrupto" de Europa, que ha convertido Hungría en el país "más pobre" de la Unión Europea (UE).

Hungría tiene un crecimiento anémico desde 2022, así como una inflación muy elevada, a lo que se suma la congelación de miles de millones de euros en fondos europeos por parte de Bruselas debido a preocupaciones sobre el Estado de derecho.

El discurso de Magyar centrado en "limpiar" las instituciones, recuperar los fondos europeos y reactivar la economía ha calado especialmente entre los jóvenes y las clases medias urbanas. Su promesa estrella es una ofensiva anticorrupción que incluiría la entrada inmediata de Hungría en la Fiscalía Europea, con el objetivo de investigar el uso de fondos públicos por parte del Gobierno de Orbán y recuperar recursos desviados.

También se ha comprometido a desbloquear las ayudas europeas y a restablecer la confianza con las instituciones comunitarias, lo que supondría un giro respecto a la política de confrontación mantenida por Orbán más próximo a Rusia.