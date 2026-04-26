Trump ha sido evacuado de la Cena de Corresponsales que se ha celebrado con periodistas en el Hotel Washington Hilton

Así se vivieron los momentos de tensión tras escucharse disparos en la cena de corresponsales en Washington

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tenido que ser evacuado de la Cena de Corresponsales que se ha celebrado con periodistas en el Hotel Washington Hilton. Las autoridades han detenido al sospechoso, un californiano de 31 años, al que el líder republicano ha tachado de "lobo solitario" y "persona con graves problemas".

Fuentes de la Fiscalía de Estados Unidos, en comentarios a Fox News, han precisado que se trata de Cole Allen, profesor, con domicilio en la ciudad de Torrance y al que se le imputan dos cargos: uso de un arma de fuego en un crimen violento y asalto a un agente federal con arma de fuego.

Pensilvania: el primer atentado que sufrió Trump

Se trata del tercer atentado que sufre en dos años. El primero ocurrió el 13 de julio de 2024, cuando el mandatario estaba dando un mitin para su campaña de cara a las siguientes elecciones de ese año en Butler, Pensilvania. Mientras el presidente estaba hablando, se oyeron unos disparos y algunos asistentes gritaron: "¡Al suelo!".

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El Servicio Secreto se abalanzó sobre el presidente para protegerlo y Trump se levantó mientras se echaba la mano a su rostro. El disparo le rozó la oreja y le provocó sangre. Antes de sacarlo de allí, el mandatario levantó su puño y gritó: "¡Fight! ¡Fight!" ("Lucha, lucha").

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El atacante, Thomas Matthew Crooks, estaba en una azotea a unos 126 metros del escenario donde estaba el presidente. El joven de 20 años fue abatido por un francotirador del Servicio Secreto.

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Florida: segundo ataque contra Trump

En ese mismo año, en septiembre, un hombre empezó a merodear las inmediaciones del Golf Club en West Palm Beach en el que se encontraba Trump, ubicado en Florida. El sospechoso llevaba un rifle de asalto AK-477 y se escondió en unos arbustos a 100 metros del presidente estadounidense. El Servicio Secreto lo detectó y abrió fuego contra él.

El sospechoso huyó de la zona con un vehículo robado y tiró el rifle al suelo. La Policía lo detuvo cuando se encontraba a 61 kilómetros del campo de golf. Su nombre era Ryan Routh, de 59 años. Un año y medio después, fue condenado a cadena perpetua, culpable por cinco delitos. “Su complot para matar es deliberado y malvado a pesar de su fingida tranquilidad”, señaló la jueza.

Tercer intento de asesinato: Hotel Washington Hilton

Donald Trump, fue evacuado de manera abrupta este sábado de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca después de que un hombre armado, que fue interceptado y detenido, intentara entrar al evento. El Servicio Secreto, que intervino para evacuar al presidente y al resto de altos cargos en la cena, detectó al individuo en uno de los controles de seguridad en el hotel antes de detenerlo.

Un periodista de EFE que se encontraba en la cena explicó que se escucharon tres o cuatro detonaciones fuera de la sala de baile donde se celebraba la cena, la cual estaba presidida por una mesa sobre un escenario en la que estaban sentados el presidente y la primera dama.

Trump y los miembros del Gobierno fueron rápidamente evacuados por el Servicio Secreto, mientras el resto de invitados se refugió debajo de las mesas.