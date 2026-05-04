La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este lunes el juicio a Javier M.C., para el que la Fiscalía pide 14 años de cárcel

En la primera sesión del juicio el acusado ha dicho que estaba "intoxicado" por el consumo de alcohol y drogas

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MadridUna mujer ha relatado en el juicio cómo el hombre con el que acababa de empezar una relación sentimental la apuñaló una veintena de veces en su piso y mientras huía hacia el ascensor, arrastrándose, después de que él le recriminara que ella no le hubiera preparado el desayuno y ella le recordara que le debía dinero.

La Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado este lunes el juicio a Javier M.C., para el que la Fiscalía pide 14 años de cárcel por el asesinato en grado de tentativa de Eva M.C.C. el 12 de junio de 2022 en la calle Antonio Tapies de Pinto (Madrid).

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La víctima tenía relación con el acusado desde hacía un mes

En la primera sesión del juicio el acusado ha dicho que estaba "intoxicado" por el consumo de alcohol y drogas y que no recuerda bien lo que pasó, solo que ambos discutieron y él sintió "pánico" y se fue del piso. Según su relato, ella le amenazaba habitualmente y le exigió un dinero bajo amenazas.

La víctima, que ha declarado protegida por un biombo, ha explicado que tenía relación con el acusado desde hacía un mes y medio y la noche anterior él había dormido en su casa.

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Ya por la mañana ella se levantó para sacar a pasear a su perro y al volver él seguía en la cama, por lo que ella se hizo su desayuno, lo que motivó que él le recriminara esta actitud y se marchara de casa con sus cosas sobres las diez de la mañana, sin más problema según la víctima.

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Luego hablaron por teléfono y ella le recordó que le debía dinero, y él le contestó que iría a dárselo. Sobre el mediodía él volvió, dejó su bici en el rellano del piso y ella le dejó pasar porque no sospechó nada raro.

Una vez dentro del piso él abrió su mochila y ella creyó que iba a sacar el dinero que le debía, pero sacó un cuchillo y la apuñaló sorpresivamente en el tórax, gritándole "muérete, hija de puta".

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Logró salir del piso y llegar al ascensor, con él apuñalándola por la espalda, y meterse dentro del elevador mientras pedía ayuda a gritos. Una vecina la oyó y la avisó de que él la estaba esperando en el bajo, mientras advirtió al agresor de que acababa de llamar a la Policía, tras lo que él se fue.

"Salió mi vecina y él subió por la escalera y ya no vi más porque estaba mareada, no podía ver bien, solo oía voces y me quería tumbar", ha relatado llorando.

Ha precisado que la noche anterior ambos habían consumido alcohol y drogas pero ese día ya no, y tanto ella como él estaban "perfectamente" en el momento de la agresión.

Las puñaladas le dejaron heridas grave y aún tiene lesiones físicas y psicológicas por las que no puede trabajar.

La vecina que vio parcialmente la agresión ha relatado que oyó gritos de socorro, abrió la puerta de su piso y escuchó que decía "me mata, llama a la Policía".

Así lo hizo mientras miraba por la mirilla y veía a su vecina con medio cuerpo dentro del ascensor y el agresor con ella, aunque no pudo apreciar directamente si la apuñalaba.

Otra testigo ha relatado que estaba aparcando su coche cuando vio al un hombre cambiarse de ropa en plena calle, lo que le llamó la atención, y que tiraba cosas a un jardín.

Varios policías han detallado cómo recibieron el aviso y la propia víctima les dijo quién la había agredido, tras lo que encontraron al presunto agresor mientras huía.