Sale a la luz el patrimonio de la presentadora Savannah Guthrie tras la oferta millonaria por información sobre el paradero de su madre desaparecida

Se cumplen 30 días desde la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de la cadena estadounidense NBC, Savannah Guthrie. A pesar de los esfuerzos de la periodista y su familia por encontrar a su madre, siguen sin tener novedades en la investigación y continúan buscando pruebas sobre quién pudo realizar el supuesto secuestro de la mujer el pasado 1 de febrero.

Savannah Guthrie, su hermana Annie y su esposo, Tommaso Cioni, llegaron a la casa de la mujer, de 84 años, dónde fue vista por última vez y visitaron el monumento de flores que se levanta frente a la vivienda de la mujer, desaparecida en su casa de Tucson, Arizona.

Savannah Guthrie: "Por favor, no dejen de orar y de tener esperanza"

La familia pudo regresar a la vivienda después que las autoridades culminaron con la recolección de pruebas en la propiedad y el caso entrara en nueva etapa en la que se concentran en analizar la evidencia recolectada y menos agentes en el terreno.

La semana pasada la familia ofreció un millón de dólares de recompensa por información que ayude a encontrar a la madre, que tiene problemas de salud, entre ellos un marcapasos.

El pasado viernes, la periodista volvió a subir un vídeo a Instagram, solicitando una vez más información que conduzca a la recuperación de su madre.

“Nosotros sentimos el amor y las oraciones de nuestros vecinos, nuestra comunidad de Tucson y alrededor del país, por favor no dejen de orar y de tener esperanza. Hay que traerla de regreso a casa”, dijo la comunicadora en un mensaje en redes sociales.

En paradero desconocido

Al menos 400 agentes locales, estatales y federales han participado en la investigación, en la que han recuperado muestras de ADN de un posible sospechoso aún no identificadas.

Un muro de flores sigue creciendo frente a la vivienda, donde fue vista por última vez. Las autoridades creen que a Nancy Guthrie, posiblemente, la raptaron de su casa durante la madrugada del 1 de febrero, pero aún está considerada desaparecida porque, aunque la hayan secuestrado, sigue sin conocerse su paradero, si está viva o si permanece con sus presuntos captores.