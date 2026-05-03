La madre del pequeño se había dejado las llaves del turismo dentro, en un descuido este 3 de mayo en Aspe, Alicante
Los agentes piden "extremar las precauciones con menores, especialmente en situaciones cotidianas que pueden complicarse en segundos"
AlicanteLa Policía Local de Aspe (Alicante) se ha visto obligada a actuar este 3 de mayo, Día de la Madre, para rescatar a un niño de dos años encerrado por accidente en un coche. Todo ha quedado en "un susto".
Según han contado los propios agentes, por la mañana recibieron un aviso a través del 112 en el que les informaban de la "situación angustiosa" que estaba viviendo una madre.
En un descuido, se había olvidado "las llaves dentro" de su turismo y no podía abrirlo para sacar a su pequeño, de muy corta edad. Se encontraba sentado en su silla especial en el asiento trasero.
Fractura de parte de la ventanilla y menor "en perfecto estado"
"De inmediato, una patrulla" se desplazó a la ubicación que la progenitora había indicado en su llamada a emergencias. "Sin perder un segundo, actuaron ante la imposibilidad de la apertura" de las puertas.
Los agentes utilizaron una pequeña herramienta para fracturar o romper la parte más trasera de una ventanilla lateral del automóvil, como se observa en las imágenes tomadas por ellos mismos durante la intervención.
De forma "controlada" para no causarle daños al niño, por la caída de diminutos cristales, pudieron acceder al tirador de una puerta para abrirla: El menor fue "rescatado en perfecto estado, volviendo a los brazos de su madre".
Aunque también acudieron efectivos de los bomberos al lugar por si se necesitaba su ayuda, a su llegada ya el problema había quedado resuelto. "Esta historia ha tenido el mejor final posible", celebra la Policía Local de Aspe.
Recuerdan "extremar precauciones con los niños"
Al ser un "día señalado" este 3 de mayo, los agentes han servido satisfechos por su labor en este caso. No es la primera vez que sucede algo así en nuestro país, por eso han querido incidir en que hay que estar muy atentos.
"Queremos recordar la importancia de extremar las precauciones con los niños, especialmente en situaciones cotidianas que pueden complicarse en cuestión de segundos", es el mensaje que lanzan desde el Cuerpo.