El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Mike Banks, ha anunciado su dimisión "inmediata", alegando motivos personales

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El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Mike Banks, ha anunciado este jueves su dimisión "inmediata", alegando motivos personales, en la que supone la más reciente reorganización de la cúpula de las fuerzas migratorias de la Administración de Donald Trump.

"Ya era hora", ha señalado en declaraciones a la cadena de televisión conservadora Fox News, en las que ha informado del carácter "inmediato" de su decisión.

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Banks, que ha reiterado que "después de 37 años, es hora de disfrutar de la familia y de la vida", ha defendido su legado al frente de la agencia. "Siento que he enderezado el rumbo, pasando de una frontera caótica, desastrosa y sin seguridad a la frontera más segura que este país haya visto jamás", ha declarado.

Agradecen su servicio

Poco después, el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, ha confirmado en declaraciones al canal NBC News la dimisión de Banks, agradeciendo a éste "sus décadas de servicio" al país norteamericano.

"Durante su gestión, la frontera pasó del caos a ser la frontera más segura jamás registrada", ha asegurado Scott, antes de felicitar a Banks "por su segunda jubilación tras regresar al servicio durante uno de los períodos más difíciles para la seguridad fronteriza". "Le deseamos lo mejor a él y a su familia", ha agregado.

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La salida de Banks llega apenas dos meses después de que el exsenador republicano Markwayne Mullin haya asumido el puesto de secretario de Seguridad Nacional, que supervisa la actividad de la Patrulla Fronteriza así como del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Estas agencias han participado en redadas migratorias llevadas a cabo principalmente en ciudades gobernadas por demócratas, provocando un aumento de las detenciones e incluso el asesinato a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis este año a manos de agentes federales de inmigración.