El operativo estaba atravesando grandes dificultades por la profundidad de la gruta, que estaba entre unos 50 y 60 metros

Muere uno de los buzos que participaba en la búsqueda de los cuerpos de los cinco italianos fallecidos en Maldivas

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El mal tiempo y la muerte de uno de los militares que participaba en el rescate ha obligado a suspender las labores de recuperación de los cadáveres de los turistas italianos. El operativo estaba atravesando grandes dificultades por la profundidad de la gruta, que estaba entre unos 50 y 60 metros.

Se trataba del sargento mayor Mohamed Mahudhee, quien aparece en unas imágenes explicando las operaciones de rescate en el atolón de Vaavuue al presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu. El buzo tuvo problemas de descompresión por una subida rápida o por el tiempo que estuvo en esa profundidad y, pese a que fue trasladado de urgencia al hospital, no sobrevivió.

"Lo importante es saber si la entrada a la cueva se había planeado con antelación", señala Riccardo Gambacorta

En Maldivas, el buceo recreativo está limitado a 30 metros y si se quiere bajar más hay que pedir permisos especiales, llevar el equipo adecuado y tener certificaciones profesionales, sin importar el nivel de experiencia. "Lo importante es saber si la entrada a la cueva se había planeado con antelación o si antes de la inversión habían dicho: vamos a echar un vistazo al interior de la cueva", señala Riccardo Gambacorta, instructor de buceo.

Desde el barco de safari ‘Duke of York’ aseguraron que se trataba de una exploración científica. Una de las fallecidas, Mónica Montefalcone, era una reputada bióloga marina, pero hoy el abogado de la empresa que flota el barco aseguró que era una expedición con licencia de recreo y con equipo para esa actividad. Así, aclaran que no hubiesen permitido una inmersión a más de 30 metros de profundidad.

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"En mi opinión, es posible que haya ocurrido un incidente inesperado bajo el agua. Básicamente no previeron cierta situación. Se habla de intoxicación por oxígeno dentro de los tanques. Personalmente, no creo que esa haya sido la causa", añade el instructor. La hipótesis que más fuerza está cogiendo es que el grupo se desorientó y no encontraron la salida a la superficie.