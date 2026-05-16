Una de las víctimas, Mónica Montefalcone, de 51 años, es una conocida bióloga marina que viajó hasta Maldivas junto a su hija

El marido y padre de ambas, Carlos Sommacal, asegura que su mujer era "una de las mejores buceadoras del mundo"

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Las autoridades continúan investigando la muerte de cinco italianos que fallecían este pasado jueves en las islas Maldivas en un accidente de buceo cuando exploraban cuevas a 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu.

Las víctimas son tres mujeres, una de ellas una investigadora de la Universidad de Génova (norte) con su hija, y la otra Muriel Oddenino, bióloga marina y ecóloga de 31 años, que además era buceadora experimentada, además de dos hombres, Gianluca Benedetti, de 44 años, gerente de operaciones, instructor de buceo y capitán de barco y por último Federico Gualtieri, instructor de barco y que hace muy poco también se había graduado en la Universidad de Génova en biología marina y ecología.

El padre y marido de dos fallecidas: "Algo pasó allí abajo"

Una de las víctimas, Mónica Montefalcone, de 51 años, es una conocida bióloga marina que viajó hasta Maldivas, donde fue la directora científica de la campaña de monitoreo de sus islas. Su hija, otra de las víctimas, Giorgia Sommacal de tan solo 22 años, compartía esa pasión con su madre por la vida marina, y se acababa de licenciar en ingeniería biomédica.

El marido y padre de ambas, Carlos Sommacal, ha mostrado su sorpresa y desconcierto por el suceso y asegura que algo debió ocurrir para el fatal desenlace: "Algo sucedió allí abajo, mi mujer es una de las mejores buceadoras del mundo", lamenta.

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"Siempre ha sido muy responsable. Jamás habría puesto en riesgo la vida de nuestra hija ni la de ningún otro niño. "Quizás uno de ellos tuvo algún problema, quizás con las bombonas de oxígeno, no tengo ni idea", continúa, según recoge La Reppublica.

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Las dos hipótesis sobre la muerte de los cinco italianos

Las autoridades del país trabajan con dos principales hipótesis, aunque todavía están tratando de reconstruir los hechos para esclarecer las causas del accidente, según confirma el mismo medio.

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Una de ellas es que su muerte estuviese relacionada con una posible contaminación de las botellas de aire comprimido que utilizan los buceadores porque una mezcla inadecuada o que el aire no sea del todo puro, puede provocar síntomas tardíos de intoxicación bajo el agua.

La segunda hipótesis contempla la posibilidad de que pudiesen haber sufrido una desorientación en el interior de la cueva y, dada la profundidad, no pudiesen volver a la superficie. Este tipo de cuevas tienen estructuras complejas y laberínticas, lo que, en caso de desconocimiento puede hacer que se pierda la orientación y la persona deje de saber hacia dónde ascender. Las autoridades tampoco descartan que la narcosis, esa sensación de somnolencia provocada por el nitrógeno, pueda haber influido en el accidente.