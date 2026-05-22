El Departamento de Defensa estadounidense ha informado en redes sociales que este nuevo lote contiene 116 páginas de documentación

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El Gobierno de Estados Unidos ha publicado este viernes un nuevo lote de documentos relacionados con Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) y Fenómenos Aéreos No Identificados (FANIs) tras una primera desclasificación a principios de mayo.

El Departamento de Defensa estadounidense ha informado en redes sociales que este nuevo lote contiene 116 páginas de documentación del llamado Programa de Armas Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSWP) --el sucesor del Proyecto Manhattan, que desarrolló las primeras bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial-- y de la Fuerza Aérea relacionadas con avistamientos e investigaciones en Sandia, Nuevo México, desde 1948 hasta 1950.

"Este archivo contiene 209 avistamientos de 'orbes verdes', 'discos' y 'bolas de fuego' informados cerca de la base militar. Los testigos informaron de fenómenos anómalos no identificados (UAP) maniobrando, volando fuera de su vista, desapareciendo o explotando", ha señalado en redes sociales.

Asimismo, dichos documentos "también incluyen resultados de investigaciones contemporáneas sobre polvo de cobre residual encontrado en algunas áreas donde se reportaron avistamientos". "Algunas de estas investigaciones se convirtieron en la base para la creación del Proyecto Grudge, que recopiló informaciones de objetos voladores no identificados de diversas instalaciones militares, también incluidos en esta colección", ha precisado.