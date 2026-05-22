La responsable de Inteligencia de EE.UU. ha presentado su dimisión a Donald Trump tras el diagnóstico de un raro

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La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, ha presentado este viernes su dimisión al presidente Donald Trump por motivos personales relacionados con el estado de salud de su marido.

La responsable de Inteligencia explicó en una carta publicada en redes sociales que su esposo, Abraham, ha sido diagnosticado recientemente con una “forma extremadamente rara de cáncer de huesos”.

“Debo estar a su lado”

En su mensaje de despedida, Gabbard agradeció a Trump la confianza depositada en ella durante el último año y medio al frente de la oficina de Inteligencia Nacional. “Debo apartarme del cargo para estar al lado de mi esposo y apoyarle de forma plena en esta batalla”, señaló.

La dirigente aseguró además que trabajará para garantizar una “transición fluida y completa” durante las próximas semanas. Según medios estadounidenses, el último día de Gabbard en el cargo será el próximo 30 de junio.

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La política había sido nombrada directora de Inteligencia Nacional en febrero de 2025, después de obtener el respaldo del Senado estadounidense.

Por el momento, la Casa Blanca no se ha pronunciado oficialmente sobre la dimisión. La salida de Gabbard se produce apenas unos días después de la renuncia de Joe Kent, hasta ahora director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos.

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Kent abandonó el cargo por sus discrepancias con la Administración Trump respecto a la guerra de Irán, un conflicto que consideraba injustificado y que atribuyó a “la presión de Israel y su influyente lobby en Estados Unidos”.