Redacción Cataluña Agencia EFE 23 MAY 2026 - 19:53h.

Ariadna Masmitjà ha recordado que la misión del grupo consistía en "romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario" en Gaza

"Si nuestros gobiernos no se posicionan, la violencia contra el pueblo palestino no terminará", ha advertido la activista y docente

Compartir







BarcelonaUna veintena de activistas que formaban parte de la Global Sumud Flotilla que navegó rumbo a la Franja de Gaza y fue interceptada por Israel ha aterrizado en Barcelona este 23 de mayo.

"Fuimos secuestradas y brutalmente agredidas", ha denunciado Ariadna Masmitjà, una docente vinculada al sindicato IAC. Tras ser liberadas por el gobierno israelí, se sometieron a exámenes médicos antes de llegar a España.

Entre el grupo hay 18 catalanes y otros de Baleares y Valencia. Empezaron a desembarcar pasadas las 13:30 horas en la Terminal 2 del Aeropuerto de El Prat, ante 200 personas que esperaban con banderas de Palestina.

El primer vuelo provenía de Ankara (Turquía) y aterrizó a las 12:30 horas, media hora antes de lo previsto, mientras que el segundo partía de Düsseldorf (Alemania) y tomó tierra en la capital catalana a las 11:49 horas, 10 minutos antes de lo previsto.

Entre quienes habían acudido a recibir a los activistas estaba el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el eurodiputado de Comuns Jaume Asens, entre otros representantes políticos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La misión pretendía "romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario"

Ariadna Masmitjà, más conocida como Masmi, recordó a los medios de comunicación que la misión salió el 15 de abril con la idea de "romper el bloqueo, abrir un corredor humanitario y, sobre todo, denunciar lo que está viviendo el pueblo palestino".

"Nuestro objetivo siempre ha sido volver a poner la mirada allí y no olvidar", expresó antes de denunciar que los barcos cargados con armas puedan avanzar por el mar Mediterráneo sin que nadie los detenga.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Pero, en cambio, cuando se trata de una flotilla, "entonces sí aparece un Estado genocida con el silencio y la complicidad del resto de gobiernos del Mediterráneo y del mundo".

"Han permitido que se intercepte esta flotilla, que se secuestre a las personas que viajan en ella, que se dejen los barcos a la deriva, algo también prohibido por la ley marítima, y que estas personas sean violentamente agredidas", criticó.

En concreto, detalló que después de la primera intervención continuaron el camino y que cuando estaban aproximadamente a 250 millas de Gaza, volvieron a ser "interceptadas ilegalmente" en aguas internacionales.

Piden a España y a la UE "romper relaciones" con Israel

Por todo ello, Masmi pidió que la Unión Europea se posicione, que rompa relaciones y que presente denuncias ante el Tribunal Penal Internacional: "Netanyahu tiene una orden de detención".

También criticó al Gobierno español, que según ella "quizá tiene discursos, pero no acciones", porque, dice, sigue manteniendo relaciones comerciales y económicas, así como relaciones armamentísticas.

A la vez que hay empresas españoles que "siguen siendo cómplices de este genocidio y de esta violencia": "Si nuestros gobiernos no se posicionan, la violencia contra el pueblo palestino no terminará".

"Nosotras estamos poniendo nuestros cuerpos porque los gobiernos no lo están haciendo. Nos estamos jugando la vida porque los gobiernos callan y son cómplices. Por tanto, exigimos que actúen, que dejen de limitarse a los discursos y pasen a la acción", instó.