Israel ha criticado a las autoridades españolas por hacer un ejercicio de hipocresía y guardar silencio sobre este incidente

En libertad los cuatro detenidos en el aeropuerto de Loiu, Bilbao, durante los incidentes a la llegada de los miembros de la Flotilla

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El Gobierno israelí ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada de España en el país, Francisca Pedrós, para pedir explicaciones por la carga de la Ertzaintza contra los activistas de la Flotilla a su regreso a Bilbao y ha criticado a las autoridades españolas por hacer un ejercicio de "hipocresía" y guardar silencio sobre este incidente mientras condenan a Israel "bajo cualquier pretexto".

El director político del Ministerio de Exteriores israelí, Yossi Amrani, ha lamentado que "España que envía a sus provocadores a Israel y luego condena a Israel por sus acciones legítimas para imponer un bloqueo naval legal", mientras que al mismo tiempo "las autoridades españolas emplean una grave violencia contra esos mismos participantes de la Flotilla".

Cuatro personas acabaron detenidas por desobediencia grave

La Ertzaintza, cabe recordar, terminó deteniendo a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado a agente de la autoridad, durante los incidentes de Loiu. Los agentes emplearon sus porras con dureza y se han llevado a algunos activistas a rastras. Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, tras lo sucedido, la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha iniciado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor.

Tras los incidentes, y en un comunicado publicado en las redes sociales del Ministerio de Exteriores israelí, Amrani ha anunciado que pedirá a Pedrós explicaciones sobre el silencio del Gobierno español al respecto. "Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni ninguno de sus ministros han considerado oportuno condenar la violencia de las autoridades españolas, mientras que siempre se apresuran a condenar a Israel con cualquier pretexto", señala la nota.

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Amrani ha asegurado que Israel "se enfrentó a provocaciones mucho más graves por parte de cientos de participantes de la flotilla durante cada una de las últimas seis flotillas" y nunca llegó a emplear "la violencia severa" a la que "recurrieron las autoridades españolas".

Los miembros de la flotilla denuncian al menos 15 agresiones sexuales

La Global Sumud Flotilla ha denunciado por contra que entre sus miembros detenidos por las autoridades de Israel se han producido al menos 15 agresiones sexuales y decenas de heridos, tras permanecer en custodia israelí tras la intercepción de las embarcaciones en aguas internacionales en el mar Mediterráneo cuando intentaba llegar a las costas de Gaza.

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Por último, el responsable político del Ministerio ha preguntado a Pedrós por qué el Gobierno español "no ha tomado hasta el momento ninguna medida" respecto al activista español Saif Abukeshek, detenido en otra operación contra la flotilla a principios de mes. Abukeskek regresó a España tras pasarse una semana en la cárcel y en huelga de hambre. Israel acusa a Abukeshek de mantener "vínculos" con el movimiento islamista palestino Hamás y recuerda que está sancionado por Estados Unidos.