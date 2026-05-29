La mujer sorprendió a la multitud que estaba visitando la espectacular fuente en el centro de Roma

Multan a un turista con 500 euros por lanzarse de cabeza a la Fontana di Trevi y ponerse a nadar como si fuese una piscina

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Una mujer se ha lanzado este jueves a la Fontana di Trevi, en Roma ante la sorpresa de los cientos de turistas que visitaban el emblemático lugar de la capital italiana. La turista suplicó a los guardias de seguridad que no la multaran y defendió que solo lo hizo para refrescarse por las altas temperaturas que está sufriendo Italia, en la primera ola de calor del año.

Según los medios italianos, la turista de nacionalidad colombiana, rogó para que no le pusieran la multa que asciende a 500 euros y no queda claro si la perdonaron por el calor de más de 35ºC que había. Aunque por lo que se aprecia en los vídeos que rulan por las redes sociales, el agente parecía bastante enfadado y a los gestos de perdón de la protagonista y de su acompañante, respondía 'no'.

Lo cierto, es que hace apenas una semana otra turista se pegó un baño en la majestuosa fuente en el centro de Roma, donde cada día acuden miles de personas a echar una moneda y pedir un deseo, tal y como marca la leyenda. Si lo hacen todos los que la visitan, la Fontana terminará por convertirse en la piscina pública más famosa de Italia.