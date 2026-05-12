Asun Chamoso 12 MAY 2026 - 19:30h.

El equipo mixto alemán ha recorrido cuatro tramos del río Ebro entre Ascó y la Ràpita

Se busca promocionar el turismo náutico regular del mercado alemán

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TarragonaUna prueba piloto en el río Ebro quiere marcar el inicio de un modelo de turismo náutico regular del mercado alemán en el que los remeros y remeras realicen estancias temporales en Les Terres de l'Ebre. "El objetivo es captar un turismo activo que apueste por la sostenibilidad, la calidad de las instalaciones y los servicios y que además haga visitas por el territorio. Después, estos turistas harán de prescriptores en su país y ayudarán a la internacionalización del territorio", señalan desde la conselleria de Territorio. La base de las estancias de los equipos de remo estará en la Ràpita, donde el puerto será la base y la bahía de Els Alfacs y el río Ebro los espacios por donde desarrollarán la actividad.

El Ebro Rowing Tour lo ha probado el equipo mixto de remo alemán integrado por diez miembros en cuatro etapas. Un recorrido adaptado a las condiciones del río, con tramos entre Ascó, Benifallet, Tortosa y la desembocadura, hasta llegar a la bahía de Els Alfacs, atracando en el puerto de la Ràpita. Una experiencia que ha combinado la práctica deportiva con el descubrimiento del paisaje, la cultura y la gastronomía. Los remeros alemanes han tenido la oportunidad de testear una moderna embarcación desmontable, sostenible, resistente y fácil de manejar y transportar, propiedad del Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro (IDECE), para facilitar la navegación por el río.

La acción promocional la lidera el grupo Delta Ebre Port integrado por Puertos de la Generalitat, el Ayuntamiento de La Ràpita, el Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona en Les Terres de l'Ebre y la Cámara de Comercio de Tortosa. Además, el viaje de prospección contó con la colaboración de la Agencia Catalana de Turismo, el IDECE y el Club de Remo Tortosa.

Este nuevo producto nació a raíz de los contactos establecidos entre Delta Ebre Port y la Federación Alemana de Remo en la feria Boot Düsseldorf, la más importante de Europa, en enero de 2025. Fruto de ese encuentro, a finales de marzo de 2025, se organizó un viaje de prospección al territorio. Esta acción ha permitido definir una propuesta turística que se está promocionando en el mercado turístico alemán, con gran cultura náutica.

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Una semilla de futuro

La propuesta quiere posicionar el territorio como un destino de referencia en turismo náutico sostenible y desestacionalizado. Para la concejala de Turismo del Ayuntamiento de la Ràpita, Helena Queral, "estos días hemos sembrado una semilla que esperamos que fructifique en el futuro", y considera que se trata de un proyecto que "no sólo beneficia a la Ràpita, sino a todo el territorio, apostando por la navegación turística sostenible en el río Ebro".

Desde el IDECE, su directora, Bibiana Porres, asegura que la iniciativa "está totalmente alineada con las líneas de trabajo de fomento del turismo fluvial" y subraya la importancia de disponer de embarcaciones específicas que permitan este tipo de experiencias. El objetivo es trabajar para "incorporar mejoras que hagan la navegación aún más cómoda y consolidar esta propuesta a largo plazo".

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Por su lado, el presidente del Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona, Enric Adell, destaca la colaboración entre administraciones y agentes internacionales y remarca que "cualquier acción que aporte valor al río Ebro como activo turístico es clave para posicionar el territorio con un modelo sostenible y de calidad”.

El director de la zona portuaria sur de Ports de la Generalitat, Enric Martínez, recuerda el potencial del puerto de la Ràpita como infraestructura clave, con más de 1.800 amarres y una apuesta clara por la dinamización turística.

Embarcaciones adaptadas

En esta iniciativa, las embarcaciones modulares adaptadas al río juegan un papel destacado. El presidente del Club de Remo Tortosa, Òscar Cid, remarca que "permiten una navegación segura y abren la puerta a nuevas iniciativas turísticas vinculadas al remo".

Una prueba piloto bien vista desde la Federación Alemana de Remo. El presidente del departamento de Áreas de Remo, Medio Ambiente, Tecnología y Clima, Michael Stoffels, apunta que el río Ebro "tiene un gran potencial para formar parte de circuitos europeos de turismo de remo", destacando la combinación entre deporte y oferta turística complementaria como uno de los grandes atractivos del proyecto. En este sentido, ha adelantado la voluntad de incorporar el Ebro Rowing Tour dentro de los catálogos europeos de rutas fluviales, lo que podría atraer a nuevos grupos internacionales en los próximos años.