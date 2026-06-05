El complejo de lujo que pretende construir la hija de Trump y su yerno en Albania ha generado mucha polémica

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Miles de personas han salido a las calles de la capital de Albania, Tirana, nuevamente para protestar por un plan de construcción de un complejo turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, en el entorno natural de Vjosa-Narta, en el condado de Vlore, que alberga flamencos, águilas y otras especies protegidas.

Los manifestantes se han concentrado en la plaza Skanderbeg y marcharán simbólicamente hacia la oficina del primer ministro, Edi Rama, que ha apoyado el plan tras aprobarse en febrero de 2024 una modificación de la legislación sobre áreas naturales protegidas que abrió la puerta a este tipo de construcciones de lujo en zonas que antes estaban estrictamente protegidas.

Un millón de euros de proyecto

El proyecto, con un coste estimado de 1.400 millones de euros, está liderado por la firma de inversión de Kushner, Affinity Partners, que obtuvo financiación de fondos soberanos e inversores de Qatar, y afecta a una deshabitada isla natural frente a las costas de Albania, Sazan, y un tramo de costa sin urbanizar cerca del paisaje protegido de Vjosa-Narta.

La ONG BirdLife Albania ha denunciado que desde finales de abril hay presencia de maquinaria pesada en uno de los hábitats costeros de mayor importancia ecológica de Europa, "sin permisos, sin una evaluación de impacto ambiental y con explicaciones falsas proporcionadas por el Gobierno albanés al Parlamento".

Sobre el daño ecológico

El inicio de las obras arrancó en el área protegida de Pishe Poro-Narta, en Vjosa-Narta, un área que alberga "más de 70 especies en peligro de extinción y más de 200 especies de aves, incluyendo flamencos y pelícanos dálmatas". "Se encuentra en la ruta migratoria del Adriático, un corredor migratorio crucial para millones de aves que viajan entre África y Europa cada año", indicó en la víspera.

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"El daño ecológico es grave y, en algunos casos, ya irreversible. Se ha vertido grava sobre antiguas dunas de arena, declaradas Monumento Natural según la legislación albanesa, un daño que, según los científicos, tardará cientos de años en repararse", advirtió.

La Fiscalía Especial Anticorrupción de Albania (SPAK) ha abierto una investigación sobre presunta prevaricación y tráfico de influencias debido a la rapidez de los cambios legales y administrativos que retiraron el estatus de "área protegida" a cientos de hectáreas en las costas del país.