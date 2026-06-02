telecinco.es 02 JUN 2026 - 09:24h.

La Casa Blanca habla de "conversaciones productivas" con Netanyahu sin mencionar la bronca de Trump

Irán amenaza con atacar el norte de Israel si el Ejército israelí bombardea el sur de Beirut

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"¡¿Qué coño estás haciendo?! (...) Estás jodidamente loco!. En este tono habría sido la llamada telefónica de Donald Trump a Netanyahu, que ha mantenido su ofensiva contra Líbano echando por tierra los avances para alcanzar un acuerdo de paz entre Washington y el régimen de Irán. La conversación habría sido filtrada por Axios, pero la Casa Blanca solo ha hablado de una "llamada muy productiva con el primer ministro 'Bibi' Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut".

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"Estarías en prisión si no fuera por mí. Te estoy salvando el culo. Ahora todos te odian y todos odian a Israel por esto", ha publicado Axios, un pequeño medio de comunicación que ha informado de forma alternativa sobre el conflicto de EEUU en Oriente Medio. La llamada mantenida este lunes revelaría la furia del presidente de Estados Unidos con el primer ministo de Israel, Benjamin Netanyahu, que ha mantenido su ofensiva contra Líbano lo que ha provocado la retirada de Irán de las negociaciones de paz.

Donald Trump, pocas horas después de la publicación, anunciaba que Israel no atacará finalmente la capital libanesa, Beirut, tras haber mantenido una conversación "muy productiva" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Además, Trump ha anunciado un compromiso del partido-milicia chií Hezbolá de no atacar.

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"He mantenido una llamada muy productiva con el primer ministro 'Bibi' Netanyahu de Israel y no habrá tropas que vayan a Beirut y las tropas que estaban de camino están ya de regreso", ha explicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

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El presidente estadounidense, además, ha asegurado que también había hablado por teléfono "con Hezbolá" y "han accedido a dejar de disparar". "Israel no les atacará y ellos no atacarán a Israel", ha explicado. Netanyahu, por su parte, ha confirmado más tarde la conversación con Trump. "He hablado esta tarde con el presidente Trump y le he dicho que si Hezbolá no deja de disparar contra nuestras ciudades y ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Esta posición se mantiene", ha explicado.

"En estos momentos, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) siguen operando según lo previsto en el sur de Líbano", ha añadido sin mencionar sus órdenes anteriores sobre bombardear el sur de Beirut.

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El ala más dura de Israel insta a Netanyahu a decir 'No' a Trump

El ala más extremista de Israel ha recibido con disgusto la supuesta reprimenda de Trump y el ministro de Seguridad Interior y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha instado a Netanyahu a decir "no" a EEUU. "Usted dijo que un primer ministro fuerte le dice 'sí' al presidente de Estados Unidos cuando es posible y 'no' cuando es necesario. Es el momento de decirle a nuestro amigo 'no, presidente Trump'", ha publicado en redes sociales.

"Es el momento de hacer lo necesario para atacar a Hezbolá, de desatar las manos de nuestros combatientes y recuperar la seguridad del norte", ha añadido. Mientras, desde la oposición, el líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, ha criticado lo que considera sumisión de Israel a Estados Unidos. "Ante todo, estado cliente", ha difundido el líder opositor en sus redes sociales.

Desde la oposición, el líder del partido Yesh Atid, Yair Lapid, ha criticado lo que considera sumisión de Israel a Estados Unidos. "Ante todo, estado cliente", ha difundido el líder opositor en sus redes sociales.

El ex primer ministro Naftali Bennett, ha criticado a Netanyahu: "No hay primer ministro" y le ha reprochado que no haya podido resolver la vulnerabilidad israelí a los ataques con drones de Hezbolá pese a ser una potencia tecnológica y contar "con las mejores mentes del mundo". "Pronto reemplazaremos al gobierno del caos y volveremos a gobernar Israel", ha asegurado.