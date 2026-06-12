Claudia Barraso 12 JUN 2026 - 18:29h.

Una alumna de 14 años sacó un cuchillo y apuñaló a dos alumnos y al profesor que intentaba protegerles

Un estudiante de 17 años, detenido tras asesinar a su profesora a puñaladas a la entrada del colegio en Rusia

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Un profesor fue apuñalado al tratar de proteger a los alumnos en el colegio Co-op Academy de Manchester en Plant Hill Road, el pasado martes. Una niña de 14 años ha sido acusada de intento de asesinato y deberá comparecer ante el Tribunal en Londres.

Maysum Abdullah, de 27 años, conocido ahora como el ‘profesor héroe’ no dudó en interponerse entre la atacante y sus alumnos para que estos no resultasen heridos, aunque la menor conseguido herir a otros estudiantes de 14 años. El medio ‘Manchester Evening News’ ha podido confirmar que el profesor se encuentra recuperándose en su casa junto a su mujer y que trataba de “asimilar lo sucedido”.

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Los otros dos menores que resultaron heridos ya han sido dados de alta en el hospital donde fueron trasladados por las heridas causadas y se encuentran estables en sus domicilios junto a sus familias, también conmocionadas por el ataque con cuchillo de una propia estudiante del centro.

Las declaraciones de su mujer sobre lo sucedido

Saima, la mujer del profesor herido grabó un TikTok explicando lo sucedido y asegurando que el joven se encontraba a salvo: “El martes recibí la devastadora noticia de que mi marido había sido apuñalado mientras intentaba proteger a sus alumnos de un grave ataque con cuchillo en su aula”.

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“Nadie espera recibir una llamada que les diga que su ser querido ha tenido que ser trasladado al hospital después de ser apuñalado. Estoy agradecida de que sus heridas no hayan sido mortales. Los médicos le han curado la herida del cuello y de la mano, pero las heridas físicas son solo una parte de lo que nuestra familia está enfrentando”.

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La menor ha sido evaluada por los médicos

En el mismo vídeo, ella reconoció que su marido “es un héroe” por haber preferido proteger a sus alumnos antes de salvarse él, arriesgando su vida por los menores, pero que atraviesan una dura situación intentando superar el grave e inesperado ataque: “Nuestras oraciones están con los otros dos alumnos que también fueron heridos y con todos los estudiantes y personal que presenciaron este evento tan traumático”.

La investigación de las autoridades está siendo llevada a cabo por los agentes antiterrorista, pero en un principio no ha sido declarado un incidente terrorista. La sospechosa se enfrenta a dos cargos de posesión de un arma blanca dentro de las instalaciones del colegio y ha sido detenida bajo la Ley de Salud Mental del país y desde entonces está bajo custodia policial tras una evaluación por parte de los profesionales sanitarios.