La velada será al aire libre frente al balcón Truman de la Casa Blanca y tendrá ocho combates

El evento coincide con el 80 cumpleaños del presidente estadounidense

Compartir







La estrella de la UFC, Ilia Topuria, defenderá su corona del peso ligero ante Justin Gaethje en el Jardín Sur de la Casa Blanca. Según el Gobierno de Estados Unidos, se esperan más de 1.000 millones de espectadores a nivel global. Será una noche histórica por el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y en el día del 80 cumpleaños de Donald Trump, según informa 'Marca'.

La velada será al aire libre frente al balcón Truman de la Casa Blanca y tendrá ocho combates con dos títulos en juego. "Justin no va a durar ni dos minutos", aseguró Topuria. "Puede sonar arrogante, pero es confianza. No hay nadie en este deporte que esté a mi nivel", añadió.

"Voy a darle una lección", dijo Topuria sobre su rival

Ilia Topuria debutó en UFC en 2020. Empezó una racha de victorias que hoy le han convertido en el primer doble campeón invicto de la historia de la mejor liga de MMA del mundo. Ahora, busca su cuarto K.O. consecutivo al luchar contra Justin Gaethje.

PUEDE INTERESARTE El fin de la guerra en Irán podría ser inminente: una delegación de Qatar viaja a Teherán para impulsar el acuerdo que Donald Trump quiere firmar este domingo

"La primera diferencia entre nosotros: tú vas a intentar hacerme daño y yo realmente te voy a hacer daño", avisaba Topuria en el día de pasajes. Ambos dieron el peso en la báscula y oficializaron el combate.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Gaethje cruzó la línea de lo personal y mencionó a la exmujer de Topuria. "Pensé que era un gran tipo, pero desde que cruzó la línea no va a tener mi respeto", dijo el 'Matador'. "Él cree que es invencible, es un gran error. Voy a darle una lección", declaró Topuria en la rueda de prensa. Topuria tiene nueve victorias en la UFC y ya es considerado una leyenda. Ahora, el 'Matador' tiene un último objetivo: ser triple campeón de la UFC.

El evento podría acabar con la firma del acuerdo preliminar de EE.UU. con Irán

Donald Trump tiene la esperanza de culminar el evento con la firma de un acuerdo preliminar con Irán que, en teoría, reabre el estrecho de Ormuz y comienza 60 días de negociaciones con la República Islámica para solventar la situación de su programa nuclear, de los activos iraníes congelados por las sanciones norteamericanas y la crisis anexa entre Israel y Hezbolá en Líbano.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

De momento, una delegación de Qatar ha llegado este domingo a la capital de Irán, Teherán, como representante de uno de los principales mediadores internacionales en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, y en medio de altas expectativas sobre la posible firma este domingo de un acuerdo preliminar para comenzar 60 días de negociaciones de paz en firme.

Las autoridades iraníes están realizando una "evaluación detallada" del acuerdo

La agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha confirmado la llegada de esta representación qatarí para "revisar los últimos acontecimientos relacionados con el proceso diplomático y consultar con funcionarios de la República Islámica de Irán", de momento sin dar más detalles.

Además, fuentes europeas han indicado a la agencia Bloomberg que los términos del acuerdo aún deben ser aprobados por el líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei. De momento, las autoridades iraníes todavía están llevando a cabo una "evaluación detallada" del acuerdo propuesto, según la agencia semioficial de noticias Fars, que citó a una fuente informada cercana al equipo negociador iraní que no identificó.