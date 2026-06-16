El ataque al periodista fue efectuado a pesar del acuerdo de paz entre el Líbano e Israel

El periodista fue disparado a pesar de llevar todos los distintivos de prensa

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El pasado lunes 15 de junio, un periodista iraní que se encontraba informando desde el frente en una zona del sur del Líbano, fue disparado de improviso por drones pertenecientes a Israel.

Aunque ambos países, Israel y el Líbano, ya firmaron el Acuerdo de Paz anunciado por Estados Unidos el pasado jueves 4 de junio, el alto al fuego en estos territorios parece no haberse efectuado todavía a pesar de las dificultades que hubo para tratar de llegar a un acuerdo.

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Continúa la tensión en Oriente Próximo

A pesar de llevar todos los distintivos de prensa, el vídeo del periodista Hadi Hoteit, de la cadena de televisión iraní Press TV, sufrió un ataque con drones de Israel cuando se encontraba informando desde el sur del Líbano.

El vídeo muestra cómo fue alcanzado por los disparos del dron en el momento en el que hablaba a cámara con el micrófono en la mano. Cuando el ataque llega hasta el periodista, este grita de dolor y se tira al suelo, mostrando el acierto en el objetivo por parte de los drones.

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Este ataque, además de los meses de conflicto que llevan arrastrando ambos países, es un ejemplo más de la continua tensión que se desarrolla en Oriente Próximo.