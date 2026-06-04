telecinco.es 04 JUN 2026 - 09:11h.

Las delegaciones de ambos países han tomado la decisión en Washington y volverán a revisar el alto al fuego en territorio estadounidense el 22 de junio

Donald Trump anuncia el cese de la ofensiva israelí en Líbano y de los ataques de Hezbolá

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Estados Unidos ha anunciado un acuerdo entre Israel y el Líbano. Las delegaciones de ambos países han pactado la implementación un alto al fuego supeditado al cese total de los ataques del partido milicia-chií libanés Hizbulá y a la evacuación de todos sus miembros del sector sur del río Litani, tras finalizar este miércoles en Washington una nueva ronda de negociaciones iniciada en la víspera y auspiciada por Estados Unidos, con un Donald Trump que ha ejercido presión sobre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Como resultado de las negociaciones lideradas por Estados Unidos, Israel y Líbano han acordado la implementación de un alto al fuego", han anunciado los tres países reunidos en este encuentro trilateral de alto nivel en un comunicado conjunto difundido por el Departamento de Estado estadounidense en el cual aluden a una reanudación de las negociaciones "políticas y de seguridad" en pro de alcanzar un acuerdo "integral" para la semana del 22 de junio.

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Israel y el Líbano acuerdan el cese de hostilidades condicionándolo al fin de los ataques de Hizbulá

Este cese de hostilidades, según matiza el texto, "está supeditado al cese total de los disparos de (el partido milicia-chií libanés) Hizbulá y a la evacuación de todos los miembros de Hezbolá del sector sur del (río) Litani".

Durante este encuentro, las partes negociadoras han acordado avanzar "rápidamente" en la creación de "zonas piloto" en las que las Fuerzas Armadas libanesas "asumirán el control exclusivo del territorio, excluyendo a todos los actores no estatales".

"Todos los países han reafirmado que el futuro de la relación entre Israel y Líbano debe ser decidido por los dos gobiernos soberanos", reza el referido comunicado que, a su vez, pone de manifiesto el rechazo de "cualquier intento, por parte de cualquier actor estatal o no estatal, de tomar como rehén el futuro de Líbano".

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La mesa negociadora condena las "actividades en curso" de Irán y acuerda el "desmantelamiento de los grupos armados no estatales"

A este respecto, los representantes sentados en la mesa negociadora han condenado "actividades en curso" por parte de Irán que, han remarcado, "socavan la estabilidad en todo Oriente Próximo, ya sea mediante el apoyo a grupos 'proxy' (aliados de la República Islámica) o cualquier otro acto de agresión", premisa que han acompañado con una condena a los ataques de Irán contra países de la región.

A su vez, los representantes diplomáticos han debatido sobre un marco de seguridad, basándose en las conversaciones mantenidas en el Pentágono el pasado 29 de mayo, con objeto de "garantizar de forma sostenible" la "soberanía", "seguridad" e "integridad territorial" de Líbano e Israel, lo cual, agrega el comunicado, incluye el "desmantelamiento de los grupos armados no estatales y la prevención de su resurgimiento".

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En esa línea, ambas partes han reafirmado no tener "intenciones hostiles" entre sí, a la par que se han comprometido a "continuar las negociaciones directas" en aras de construir confianza, resolver todas las cuestiones pendientes y trabajar en pro del citado acuerdo "integral" entre los dos países.

Israel exige "el desarme de Hizbulá" y Líbano el respeto a las fronteras

En el contexto de la negociación, los integrantes de la delegación israelí han subrayado que su "seguridad" y el respeto de su "integridad territorial" solo puede lograrse mediante "el desarme de Hizbulá" y "el desmantelamiento de su infraestructura en todo Líbano".

En ese sentido, el embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, ha querido dejar claro que "si Hizbulá cree que este resultado le otorga impunidad, se equivoca", insistiendo a su vez en que este alto el fuego "depende totalmente" del "cese total de los ataques contra Israel y del desmantelamiento completo de Hizbulá y su infraestructura terrorista".

La delegación libanesa, por su parte, ha reivindicado la necesidad del "respeto mutuo de las fronteras reconocidas internacionalmente" así como la "urgencia" de "aplicar plenamente el cese de hostilidades" conforme a los principios de integridad territorial y plena soberanía estatal.

De igual modo, Beirut se ha comprometido a "reforzar" la capacidad de las Fuerzas Armadas libanesas, con el "apoyo" de Estados Unidos para "ejercer un control efectivo en todo el país".

Estados Unidos recalca su "apoyo constante a ambos gobiernos" y subraya que "Irán no tiene nada que ver en la decisión del futuro de nadie"

Como parte que ha auspiciado las conversaciones mantenidas entre ambas partes, Washington ha recalcado su "apoyo constante a ambos gobiernos" para que "ejerzan su soberanía", así como ha reafirmado la importancia de que "cualquier acuerdo" para el cese de hostilidades "debe alcanzarse directamente entre los dos gobiernos, con la mediación de Estados Unidos, y no a través de ninguna vía paralela".

En ese sentido, Mike Huckabee, embajador estadounidense en Israel, ha calificado de "muy intensas" a las dos jornadas de negociaciones compartidas por representantes de las tres naciones, al tiempo que ha puesto en valor "dos conclusiones importantes": "Hizbulá debe dejar de matar israelíes y retirarse del sur de Líbano, e Irán no tiene nada que ver en la decisión del futuro de nadie", ha apostillado el funcionario norteamericano en un mensaje en redes.

Cabe recordar que las últimas hostilidades a gran escala estallaron el pasado 2 de marzo, cuando Hizbulá lanzó proyectiles contra territorio israelí en represalia por el asesinato del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Desde entonces, los ataques del Ejército israelí en Líbano han dejado más de 3.500 muertos y 10.600 heridos, a pesar de que ambos países acordaron un alto el fuego a mediados de abril --que un mes después extendieron por 45 días-- que no hizo cesar los bombardeos.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando ataques frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos arguyendo que actuaba contra Hizbulá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo chií sobre estas acciones.