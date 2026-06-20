Estados Unidos y Qatar mediaron un nuevo cese de hostilidades entre Israel que se muestra reacio al acuerdo de paz con Israel

EEUU e Irán cancelan el encuentro previsto para cerrar el acuerdo definitivo de paz este viernes en Suiza

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Israel ha cedido bajo la presión de EEUU que le ha advertido a Netanyahu de su soledad política. Finalmente ha acordado con Hizbulá un nuevo alto el fuego. Detrás, como mediadores han estado Washington y Catar, luego de una jornada marcada por una fuerte escalada militar que dejó 47 muertos en Líbano y cuatro soldados israelíes fallecidos. Poco antes del anuncio de la tregua, Trump le había recordado a Netanyahu que "somos nosotros los que tenemos las armas, somos nosotros los que controlamos todo".

La tregua en Líbano fue confirmada por un fuentes oficiales estadounidense y del Golfo, que informaron de las negociaciones entre Israel, Irán, Estados Unidos y Catar. Pocas horas después del anuncio, medios libaneses denunciaron un nuevo bombardeo israelí sobre la región de Jezzine, mientras que el embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, negó esa versión y aseguró que las operaciones ofensivas habían cesado.

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Este alto el fuego llega dos días después del memorando de entendimiento firmado por el presidente estadounidense Donald Trump en Versalles con el mandatario iraní Masoud Pezeshkian, que lo hizo a distancia, un pacto que pone fin a la guerra iniciada por EEUU e Israel, el 28 de febrero.

En este ataque sorpresa, mataron al líder supremo iraní, Ali Khamenei. El acuerdo de Versalles, incluye también la suspensión de los combates Líbano, donde Israel tiene desplegadas sus tropas desde hace 200 días.

Trump le recuerda a Bibi que EEUU es quién manda

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya este viernes advertía a Netanyahu para que cesará sus ataques contra Líbano porque de no ser por Washington, el país habría sido "aniquilado".

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"Sí, podré. Me respetan mucho y hacen lo que les digo", ha señalado sobre las autoridades israelíes durante una entrevista concedida al portal Axios al ser preguntado si podrá "evitar" que Israel ataque a su país vecino.

El republicano ha asegurado que "si no fuera por Donald Trump, Israel habría sido aniquilado", tras lo que ha recordado la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015.

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"Si no hubiera cancelado el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), recuerden que eso habría sido un camino legal hacia un arma nuclear. Pero si no hubiera hecho eso, y si no hubiera atacado su (de Irán) arsenal nuclear hace diez meses con los bombarderos B-2, Israel no existiría hoy", ha defendido.

Trump ha dicho que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "ha trabajado bien" con él, pero le ha recordado a 'Bibi' que 'somos nosotros los que tenemos las armas, somos nosotros los que controlamos todo, somos nosotros los que tenemos los bombarderos B-2', etcétera".