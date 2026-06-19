Netanyahu desafía a Trump y mantiene el despliegue de su Ejército en Líbano

EEUU e Irán cancelan el encuentro previsto para cerrar el acuerdo definitivo de paz este viernes en Suiza

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Israel ha mantenido los ataques contra Líbano, a pesar del acuerdo firmado por Washington e Irán para poner fin a la guerra. El Ejercito israelí ha matado al menos 18 personas y más de 30 han resultado heridas en una nueva oleada de bombardeos contra varios puntos del sur de Líbano en lo que parece un desafío a Donald Trump.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que por ahora se han confirmado 18 fallecidos y 33 heridos, incluidos siete muertos y diez heridos en un bombardeo ejecutado contra la localidad de Haruf. También han notificado tres muertos en Dueir y en Sharquié, respectivamente, así como dos en Qatrani y Jebchit, a lo que se suma otro fallecido en Abasiyé, en un balance provisional, según la agencia estatal libanesa de noticias, NNA.

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El Ejército de Israel ha confirmado ataques contra objetivo calificados como "terroristas e infraestructura terrorista de Hezbolá en múltiples zonas del sur de Líbano" y ha manifestado que los bombardeos "fueron lanzados tras repetidas violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá".

Netanyahu desafía a Trump y mantiene el despliegue de su Ejército en Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había adelantado este jueves, que sus tropas se mantendrán en zonas del sur de Líbano durante el tiempo "que sea necesario", en claro desafío a los intereses de su principal aliado, Estados Unidos. Poco antes de las declaraciones de Netanyahu los mandos militares de Israel publicaron un nuevo mapa sobre el despliegue de sus fuerzas y rechazaron un repliegue.

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Los gobiernos de Israel y Líbano están negociando un posible acuerdo que contemplaría la retirada de estas tropas. Ambas partes han reclamado el desarme de Hezbolá, que se niega a dar el paso mientras continúe la invasión del país, mientras Irán exige el repliegue de Israel y el fin de sus ataques en el marco del memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos.

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De hecho, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo a un "alto el fuego total" en "todos los frentes, incluyendo en Líbano", después de que el Ejecutivo israelí se haya distanciado del acuerdo y haya manifestado en repetidas ocasiones que no les involucra.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha advertido a Israel, que no puede resolver sus problemas de seguridad "a base de violencia" tras considerar que ciertos sectores del país críticos con el acuerdo preliminar alcanzado con Irán han "entrado en pánico".

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"Mi mensaje para ellos sería doble. El primero, es que Donald Trump es el único jefe de Estado del mundo que mantiene simpatías por la nación de Israel en estos momentos", apuntó. "Si yo estuviera en el gabinete del Gobierno israelí, no atacaría al único aliado poderoso que me queda en todo el mundo", aseguró.

Sin embargo, las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz, han tenido este viernes un nuevo capítulo con la cancelación del encuentro previsto en Suiza entre ambas partes.