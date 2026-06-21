El bombardeo israelí alcanzó su casa en la playa de Mansouri y acabó muriendo en el hospital

Israel vuelve a bombardear Líbano a pesar del alto el fuego acordado con Hizbulá

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Israel ha matado a Mona Khalil, una activista ecologista libanesa y protectora de las tortugas marinas en la costa sur del país, durante un ataque en una playa del Líbano. Su labor contribuyó a convertir un tramo de ese litoral en uno de los lugares de anidación más importantes del Mediterráneo oriental, según informa 'El Correo'.

El bombardeo, que ocurrió hace dos semanas, alcanzó su casa en la playa de Mansouri, cerca de la ciudad de Tiro. Khalil, de 76 años, sufrió graves lesiones por las que fue ingresada en el hospital pero acabó muriendo este sábado.

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"Tenía un gran compromiso con la conservación, con el alma", afirma Hisham Younes

Hisham Younes, fundador y presidente de Green Southerners (una organización sin fines de lucro libanesa dedicada a proteger el patrimonio natural y cultural del Líbano), ha asegurado que Khalil "era una defensora del medio ambiente profundamente comprometida". "Hablaba de la playa como si fuera una persona. Su vínculo con la puesta de sol, con el agua y las tortugas... tenía un gran compromiso con la conservación, con el alma, con el espíritu de la preservación", ha destacado durante una entrevista a la cadena BBC.

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Mona Khalil dedicó su vida a proteger las tortugas bobas y verdes, especies en peligro de extinción que anidan en la costa sur del Líbano. Su pasión nació en 1999, cuando vio a uno de estos reptiles desovando en la playa de Mansouri. Desde entonces, ha luchado por proteger y preservar a estas especies. Sus seres queridos recuerdan este episodio como "transformador" para ella, un punto de inflexión a sus 50 años. Ella, en ese momento, vivía en Países Bajos como refugiada de la guerra civil libanesa.

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Regresó a su país de origen para defender a las tortugas marinas

Khalil había regresado de visita a la casa de su familia junto al mar cuando vio a la tortuga verde depositar sus huevos en la arena. Después, se enteró que estos reptiles estaban amenazados en la región y se comprometió a protegerlos. Regresó a su país de origen y luchó por estos indefensos animales hasta que un ataque israelí acabó con su vida.

Su muerte ocurre en un momento lleno de tensión tras la decisión de Israel de intensificar los ataques aéreos en el sur del Líbano.