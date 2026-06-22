Burnham, de 56 años, ha definido la “desregulación, privatización, austeridad y Brexit” como los grandes problema de Reino Unido

Keir Starmer anuncia su dimisión como primer ministro de Reino Unido tras meses de críticas y polémicas de su partido

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Andy Burnham, alcalde de Manchester, es el principal candidato para suceder a Keir Starmer, como primer ministro de Reino Unido, tras su renuncia este lunes. El representante del ala moderada del socialismo británico podría ocupar el liderazgo del gobierno a mediados de julio.

Burnham, con mayor carisma que Starmer, se presenta como alguien más decidido que este a tocar los temas sociales, entre ellos nacionalizar los servicios públicos. De hecho, ha definido como "los cuatro jinetes del apocalipsis del Reino Unido” la “desregulación, la privatización, la austeridad y el Brexit”.

Burnham, de 56 años, trabajó en Londres, como periodista, cuando era un veinteañero con una formación en Humanidades, que se pasó a la política y se convirtió en diputado. Su biografía familiar se resume en el nacimiento en el seno de una familia humilde, muy alejado de muchos de sus compañeros políticos.

Ocupó la cartera de ministro de Cultura y Deportes del Gobierno laborista de Gordon Brown. Se presentó dos veces al liderazgo del Partido Laborista sin conseguirlo. La última, en 2015, empezó como el favorito, pero perdió contra Jeremy Corbyn, que para él representaba la élite del partido en Londres.

Como alcalde laborista de Manchester, Burnham, conocido como el 'rey del Norte', mantuvo el sueño de muchos simpatizantes laboristas durante los años del gobierno de Starmer. Este siempre ha percibido su sombra, como líder y por ello le impidió a Burnham presentarse a las elecciones parciales de marzo.

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El mal resultado del Partido Laborista en las elecciones locales de mayo en Inglaterra, así como en Escocia y Gales, precipitó la crisis de liderazgo; la dimisión del diputado laborista en ejercicio por la circunscripción de Makerfield, cerca de Manchester permitió a Burnham presentarse a las elecciones parciales y ocupar su puesto en Westminster, desde donde podrá aspirar al cargo de primer ministro.

La visión de Andy Burnham

La visión de Burnham sobre la política que debe impulsar su Gobierno se centra principalmente en la descentralización para acelerar el traspaso de poder desde Londres, que ha dominado cada vez más la economía británica en las últimas décadas.

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La gobernanza impulsada a los parlamentos de Escocia y Gales y a los alcaldes electos de las regiones metropolitanas, entre otros— reforzando la transferencia de palancas económicas, como el control del gasto en infraestructuras y la fiscalidad,

Reino Unido en uno de los países con mayor centralización financiera del mundo desarrollado, según datos de la OCDE, algo que según los economistas ha aumentado la desigualdad entre Londres y el resto del país.