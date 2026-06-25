“La alerta antisísmica de Google hoy salvó muchas vidas en Venezuela", aseguran varios usuarios en las redes sociales

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El sistema de alertas de terremotos desarrollado por Google, ‘Earthquake Alert System’, detectó segundos antes que Venezuela podía sufrir un intenso seísmo. De hecho, se llegaron a enviar avisos a dispositivos Android con la función activada, lo que algunos usuarios aseguran ahora en redes que resultó vital para actuar inmediatamente ante el doble terremoto que ha causado la tragedia en el país.

Según han indicado varias personas en las redes sociales, los mensajes de alerta de Google comenzaron a llegar a sus terminales entre tres y “10 segundos antes” de que empezasen a sentir los fuertes temblores. En ellos, se advertía de la hora en la que se preveía el fenómeno, sobre el que indicaban que podía empezar con una magnitud inicial de 6,2, advirtiendo de su continuidad y de posibles réplicas. Ello, afirman distintos usuarios, pudo permitir un tiempo de reacción clave a algunas personas antes de que el seísmo fuese aún más intenso.

El aviso de terremotos de Google, clave para muchos usuarios en Venezuela

Ese mensaje inicial, se podía ampliar además tras acceder a él y a su información extendida, donde una frase inicial en rojo desde el primer momento advertía: “Mantente alerta, es habitual que se produzcan réplicas”.

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Este aviso, refieren muchos, fue fundamental, de hecho, para algunas personas que, actuando rápidamente, abandonaron espacios cerrados y bajo techo para salir al exterior.

“La alerta antisísmica de Google hoy salvó muchas vidas en Venezuela. En mi smartphone se activó una alarma insistente segundos antes del terremoto. Gracias a ello salí al jardín”, cuenta uno de los que recibieron y leyeron el aviso.

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De igual modo, otra usuaria destacaba en ‘X’: “Muy cierto, soy prueba de ello. Nos salvamos de lámparas que caían gracias a esa alerta”.

Como sus mensajes, una multitud se han reproducido elogiando esta funcionalidad, al tiempo en que mucho se han preguntado cómo ha conseguido Google advertir lo que iba a pasar justo instantes antes.

El sistema de alerta de terremotos de Google

La exactitud y la providencial alerta emitida por Google ha sido posible gracias no solo a su tecnología para el envío masivo de mensajes a sus terminales, sino también a la que se encuentra dentro de estos. Concretamente, sus acelerómetros, unos componentes claves que pueden proveer de múltiples funciones a través de la detección del movimiento en un teléfono.

Necesarios para mover automáticamente la pantalla, la precisión a la hora de contar los pasos o detectar determinados gestos y patrones de movimiento, en los acelerómetros está también el eje fundamental sobre el que funciona la aplicación de alerta de terremotos ‘Earthquake Alert System’.

“Si el teléfono detecta algo que considere que puede ser un terremoto, envía una señal a nuestro servidor de detección de terremotos junto con la ubicación aproximada en la que se produjo el temblor. El servidor combina entonces la información de muchos teléfonos para averiguar si se está produciendo un terremoto”, detallan desde Google.

Dicho de otro modo, Google aprovecha más de 2.000 millones de teléfonos Android para crear una especie de red de detección de movimientos de alerta que, cuando detectan que pueden corresponderse con un seísmo y tras pasarlo por servidores especializados, lanzan la alerta.

“Los teléfonos detectan la vibración y la velocidad del temblor de un terremoto y alertan a los usuarios de Android de las zonas afectadas en consecuencia”, explican.

Gracias a todo ello, cuando se detecta que un terremoto puede superar los 4,5 de magnitud, se envía una alerta a todos los usuarios que se encentran en la zona. Además, como ya sucediese el pasado año en Almería con un seísmo de 5,5, puede incluso llegar más rápido que los de los servicios de emergencia.

En este caso, igualmente, el aviso a través de Internet pudo llegar segundos antes de que en la tierra el terremoto se fuese sintiendo cada vez más fuerte, hasta alcanzar la magnitud de 7,2 y 7,5 del doble seísmo que ha golpeado trágicamente a Venezuela.

Cómo activar el sistema de alerta de terremotos de Google, ‘Earthquake Alert System’.

La aplicación de alertas de terremotos de Google cuenta con dos sistemas de avisos distintos. Uno de ellos para temblores de entre 3 y 4 grados, en cuyo caso se manda una notificación normal. El otro es para los que superan esos valores, siendo que en caso de que sea de más de 5 la alerta llega con un fuerte sonido e iluminación de la pantalla, incluso aunque lo tengamos en el modo ‘No molestar’.

“Al tocar cualquiera de las alertas se mostrará la información de seguridad en caso de terremoto, que consiste en cinco sencillos pasos que puedes seguir para aumentar tu seguridad después de un terremoto. También proporciona un mapa detallado de una primera estimación de la ubicación y la magnitud del terremoto”, detalla Google.

La funcionalidad, no obstante, no es infalible y es complementaria a la de los servicios e institutos especializados en sismología, pero conviene tenerla activada. Para hacerlo, aunque es habitual que ya lo tengamos por defecto, debemos ir a la sección ‘Emergencias y seguridad personal’, dentro de Ajustes. Dentro, debemos fijarnos en el apartado ‘Alerta de seísmos’, asegurándonos de que esté marcada.