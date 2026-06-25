Yolanda Benítez 25 JUN 2026 - 16:17h.

Son los primeros milagros dentro de la tragedia devastadora de Venezuela sumida ahora entre gritos de familiares buscando entre los escombros a sus seres queridos.

Última hora del doble terremoto en Venezuela: las autoridades elevan el número de muertos a 164 y más de 900 heridos

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Son los primeros milagros dentro de la tragedia devastadora de Venezuela sumida ahora entre gritos de familiares buscando entre los escombros a sus seres queridos. Si malo es no encontrarlos, peor es saber que están ahí, pero nadie les puede ayudar. Faltan manos, faltan medios y los gritos continúan. Vienen de dentro de los escombros, con gente gritando sus nombres para no ser olvidados y los hay desde fuera, que alertan de que sus familiares están atrapados. En medio de este caos se pide silencio para escuchar señales de vida, más allá del caos.

Pero dentro del terror que vive hoy Venezuela, también se viven momentos reconfortantes. Son los hallazgos de los primeros supervivientes, rescatados por sus vecinos. Es el caso de una familia en la que los tres hermanos han podido ser rescatados con vida: "Son supervivientes de Dios", relatan sus rescatadores, aunque el muro de hormigón les salvó la vida.

Mientras tanto la impotencia crece entre los que saben que sus familiares están vivos ahí dentro. Como esta mujer sabe que su Antonio está ahí dentro. La falta de personal de emergencias, la falta de experiencia y la falta de maquinaria pesada es la combinación mortal que impide una actuación rápida y eficaz y que es otro lastre dentro de la tragedia. Venezuela trabaja a contrarreloj y a contracorriente.