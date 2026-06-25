Un perro es rescatado con vida entre los escombros mientras vecinos relatan el pánico vivido tras el derrumbe de un edificio en Caracas

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Las imágenes del rescate de un perro completamente sepultado bajo los escombros se han convertido en uno de los símbolos de esperanza tras el derrumbe de un edificio en Caracas, después de varias horas de intenso trabajo, los equipos de emergencia lograron localizar al animal con vida. Durante la operación, los rescatistas le suministraron agua mientras retiraban cuidadosamente los restos del edificio hasta conseguir liberarlo, desatando la emoción de todos los presentes.

El colapso del inmueble ha dejado escenas de gran angustia entre los vecinos y testigos, que describen momentos de auténtico pánico. Uno de ellos es un español residente en la capital venezolana, Alejandro Fierro que ha relatado el impacto que vivió en primera persona: "Yo estaba en la calle despavorido, como todos, sin saber muy bien a dónde ir. Vimos cómo ese edificio se doblaba sobre sí mismo, como si fuera un acordeón, y se desplomaba en la calle".

El testigo asegura que la población continúa profundamente afectada por lo sucedido, "estamos en absoluto estado de shock", afirma, reflejando el sentimiento de incertidumbre y conmoción que se vive en la zona tras el derrumbe.

Los servicios de emergencia mantienen las labores de búsqueda y retirada de escombros para descartar que pueda haber más personas atrapadas, mientras las autoridades investigan las causas del colapso del edificio.