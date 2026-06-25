Los pasajeros y la tripulación se agarraban a los asientos atemorizados sin comprender lo que estaba pasando

Última hora del doble terremoto en Venezuela: aumentan a 188 los muertos y 68 españoles continúan desaparecidos

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En Venezuela, cientos de personas han perdido la vida en una sucesión de terremotos que también ha dejado a miles de heridos y múltiples desaparecidos, entre los que también se encuentran españoles. Edificios destruidos, carreteras partidas y miles de vidas destrozadas tras una tragedia que ha movilizado a todos los países.

El temblor se ha notado en localidades más alejadas de la capital e incluso dentro de los aviones, como el momento de terror que han vivido los pasajeros de uno de ellos cuando la aeronave estaba a punto de despegar. Los asientos se zarandeaban bruscamente, las pertenencias se caían y la tripulación no entendía lo que estaba sucediendo.

El avisón se encontraba en un aeropuerto cercano a una de las localidades venezolanas más afectadas, La Guaira, considerado el epicentro de la terrible catástrofe que se ha cobrado la vida de cientos de personas. Las autoridades venezolanas continúan trabajando sin descanso en las labores de rescate de las personas que todavía están atrapadas entre los escombros.

Algunos de los pasajeros que se encontraban a bordo del avión han grabado la escena reflejando el terror que se vivían en el momento de máxima agitación no solo dentro de la máquina, sino también fuera de ella, donde los trabajadores del aeropuerto se tiraban al suelo atemorizados sin saber todavía lo que había pasado en muchos lugares de su país.

Saqueos y pánico en las calles de La Guaira

En la misma localidad, muchos vecinos que aún están llorando la pérdida de sus casas y de sus seres queridos, han denunciado la falta de agentes en las calles, ya que muchos otros han aprovechado este demoledor suceso para saquear los establecimientos que se vinieron abajo tras los terremotos.

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Decenas de personas han trepado los locales, accediendo por los tejados ya inexistentes, poniendo sus vidas en peligro para llevarse medicinas, alimentos e incluso electrodomésticos. Edmundo González ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde hace un llamamiento a la colaboración internacional y donde también expone la falta de prevención para las vidas humanas junto la falta de seguridad en el país precedida por una crisis que lleva asolando Venezuela durante años.