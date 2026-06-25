Aumenta la incertidumbre entre los venezolanos residentes en España tras el desastre en su país por los dos seísmos

Última hora del doble terremoto en Venezuela: las autoridades elevan el número de muertos a 164 y más de 900 heridos

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Numerosos españoles se han visto afectados por los terremotos registrados en Venezuela. Por el momento, solo una mujer nacida en Venezuela, pero de origen vasco, aparece entre las víctimas mortales de los seísmos: Alazne Solabarrieta, nieta de un exalcalde de Ondarroa exiliado. Su marido, Koldo Olalde, ha sido rescatado con vida.

Son casi 150.000 personas de nacionalidad española las que viven en Venezuela, aunque también hay muchos con doble nacionalidad. La embajada y los consulados venezolanos en nuestro país han facilitado sus contactos para informar y ayudar a todos los familiares de posibles afectados. El teléfono de la Embajada de Venezuela en España es: 915 981 200 . Mientras, el teléfono del consulado de Venezuela en Madrid es: 650 817 137 .

Las caras de preocupación y de angustia se repiten en los consulados desde que el teléfono despertó de madrugada a numerosos ciudadanos residentes en España. "Hay una tristeza enorme en el pueblo venezolano", comenta un ciudadano residente en España. "Me desperté sobre las 02:00 o 03:00 horas de la mañana con una llamada de mi madre", explica otra mujer.

Aunque duela ver en redes sociales la destrucción, todos se aferran al teléfono

"Se cayó un bloque, las paredes... Entonces ya tuvieron que salir corriendo", precisa otro ciudadano venezolano desde España. "Como me dijo una prima, el minuto más largo de mi vida", agrega otro hombre sobre los dos terremotos, registrados sobre las 18:00 (hora local) con una separación de apenas 39 segundos.

Los venezolanos en España están en vilo especialmente por las personas mayores: "Con poca familia, esto nos pone los pelos de punta y nerviosos", comenta un padre junto a su mujer y su hija. La distancia pesa en exceso en Kimberly, por ejemplo, otra ciudadana que no sabe nada de su hermana: "¿Cómo haces para movilizarte o para saber de ello? Es complicado".

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Aunque duela ver en redes sociales la destrucción, todos se aferran al teléfono. Zulema, trabajadora de la cocina de Mediaset España, ansía que le lleguen ya buenas noticias: "Soy del estado de Carabobo, que es donde está mi familia, donde está mi hija y donde están mis hermanos. No sé nada de ellos".

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Todo ocurre en medio de ese pesimismo que arrastran desde hace demasiados años

Las pocas palabras, cuando llegan, desarman. "Recibir mensajes como 'estoy vivo, estoy bien' ha sido bastante emocionante", precisa una joven en la calle. Los que por fin han contactado con sus familiares escuchan atentos el relato: "Fue fuerte, fue fuerte". Hay quien a miles de kilómetros, entre el miedo, lanzan consejos: "Pero salgan, salgan a la calle".

Los negocios regentados por venezolanos en España hoy no cierran. "Se han acercado tantos venezolanos a llorar por sus familiares, porque no saben nada...", indica una trabajadora. Les mueven las ganas de ayudar. "Necesitamos solidaridad", precisa una señora. Como comentan, aportar algo económicamente no es suficiente para abrazar a sus familiares.

Todo ocurre en medio de ese pesimismo que arrastran desde hace demasiados años. "El país no está preparado para esta tragedia", precisa un ciudadano. "Tanto tiempo viendo el país mal es como otro golpe a la costilla", sentencia otro joven. Todos siguen pendientes de los estragos causados por los dos seísmos de 7,2 y 7,5 grados que han sacudido especialmente La Guaira, Carabobo, Yaracuy y Caracas.